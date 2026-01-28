走進身體看病變 清大生命科學暨醫學院獲贈醫學影像數位孿生AI系統
國立清華大學生命科學暨醫學院於去年底獲善心人士捐贈「醫學影像數位孿生（Digital Twin）」AI 系統兩套，供學士後醫學系教學使用，並已於上月完成交付。副院長彭明德表示，非常感謝捐贈者的慷慨支持，這套系統除能提升教學品質，在研究上也很有潛力。例如在研究腦白質退化疾病時，能夠清楚呈現大腦結構的細微變化，對研究工作有很大幫助。
為協助師生熟悉系統操作，學士後醫學系昨舉辦實體教育訓練，由工程師進行操作說明，並開放實際體驗與提問，協助醫師與學生更熟悉儀器應用。
教授莊永仁指出，他對這兩套新系統充滿期待，已經開始規畫如何把它們融入現有的「人體解剖虛擬實境教學」課程中。
本服務由西門子影像技術、蒙地卡羅演算法與Sony裸眼3D顯示科技整合而成，搭配GPU高速運算，能將電腦斷層掃描（CT）／磁振造影（MRI）資料轉化為全彩、真實感極高的立體影像。這讓影像不再只是黑白切片，而是讓醫師與學生「走進身體」看病變。
清大指出，「醫學影像數位孿生（Digital Twin）」AI 系統具有電影級真實感，不只是影像，而是全新的臨床體驗。
圖形處理器優化呈現，快速、流暢，讓影像立刻活起來。另外還有裸眼3D特色，無需眼鏡，就能沉浸在最真實的影像裡。只要5秒，立即打開醫師與患者、教育與臨床之間的溝通新方式。
清大說，目前這門課透過 VR 技術，讓學生可以一層一層觀察人體的血管、神經和器官等正常結構。未來如果結合 Digital Twin 系統，並與臨床醫師合作，就能展示病變或手術後的實際影像，讓學生對臨床解剖學有更深刻的理解和記憶。
