快訊

好暖！高雄國中生肉身護身障過馬路 推腳踏車擋車流感動百萬網友

Toyz獄中爆喜訊！傳與篠崎泫登記結婚 背後原因恐是「避免被驅逐出境」

打開車內燈為什麼大人很激動？網友共鳴有童年陰影 警方曝解答

聽新聞
0:00 / 0:00

走進身體看病變 清大生命科學暨醫學院獲贈醫學影像數位孿生AI系統　

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
西門子醫療工程師向教授陳世杰展示注射顯影劑後的頭頸部 CT 影像。圖／清大提供
西門子醫療工程師向教授陳世杰展示注射顯影劑後的頭頸部 CT 影像。圖／清大提供

國立清華大學生命科學暨醫學院於去年底獲善心人士捐贈「醫學影像數位孿生（Digital Twin）」AI 系統兩套，供學士後醫學系教學使用，並已於上月完成交付。副院長彭明德表示，非常感謝捐贈者的慷慨支持，這套系統除能提升教學品質，在研究上也很有潛力。例如在研究腦白質退化疾病時，能夠清楚呈現大腦結構的細微變化，對研究工作有很大幫助。

為協助師生熟悉系統操作，學士後醫學系昨舉辦實體教育訓練，由工程師進行操作說明，並開放實際體驗與提問，協助醫師與學生更熟悉儀器應用。

教授莊永仁指出，他對這兩套新系統充滿期待，已經開始規畫如何把它們融入現有的「人體解剖虛擬實境教學」課程中。

本服務由西門子影像技術、蒙地卡羅演算法與Sony裸眼3D顯示科技整合而成，搭配GPU高速運算，能將電腦斷層掃描（CT）／磁振造影（MRI）資料轉化為全彩、真實感極高的立體影像。這讓影像不再只是黑白切片，而是讓醫師與學生「走進身體」看病變。

清大指出，「醫學影像數位孿生（Digital Twin）」AI 系統具有電影級真實感，不只是影像，而是全新的臨床體驗。

圖形處理器優化呈現，快速、流暢，讓影像立刻活起來。另外還有裸眼3D特色，無需眼鏡，就能沉浸在最真實的影像裡。只要5秒，立即打開醫師與患者、教育與臨床之間的溝通新方式。

清大說，目前這門課透過 VR 技術，讓學生可以一層一層觀察人體的血管、神經和器官等正常結構。未來如果結合 Digital Twin 系統，並與臨床醫師合作，就能展示病變或手術後的實際影像，讓學生對臨床解剖學有更深刻的理解和記憶。

國立清華大學生命科學暨醫學院學生一起至教室內聆聽介紹，熟悉儀器應用。圖／清大提供
國立清華大學生命科學暨醫學院學生一起至教室內聆聽介紹，熟悉儀器應用。圖／清大提供
西門子醫療工程師與國泰綜合醫院耳鼻喉科醫師王文弘一同討論未施打顯影劑的頭部 CT 影像，從不同角度進行觀察。圖／清大提供
西門子醫療工程師與國泰綜合醫院耳鼻喉科醫師王文弘一同討論未施打顯影劑的頭部 CT 影像，從不同角度進行觀察。圖／清大提供

醫學院 醫師 臨床

延伸閱讀

中山醫大與日本富山大學簽署MOU 推動長期交流

撞死清大奇才判18年…胡家瑞提再審稱沒開車裝病 法官怒：你根本沒病

清大永攜手威剛共建永續與氣候變遷研究中心

女兒學測失利難上台大…父溫柔開導「人生像導航」 萬人感動

相關新聞

走進身體看病變 清大生命科學暨醫學院獲贈醫學影像數位孿生AI系統　

國立清華大學生命科學暨醫學院於去年底獲善心人士捐贈「醫學影像數位孿生（Digital Twin）」AI 系統兩套，供學士...

大學法修法校務會議學生代表占比 學團堅持：八分之一是底線

近日朝野立委提案欲修「大學法」，四大大專校院協進會日前於全國大專校院校長會議連袂提案，強調各校規模不一、公私立性質不同，...

中央大學攜慈濟育才 推防災永續教育、智慧醫療

中央大學與慈濟4大志業展開合作，未來將建立平台，推動防災教育、永續環境教育，同時攜手推動智慧醫療、科普影像製作等，培育兼...

中山大學環境社會學走出教室 踏查高雄工業地景

高雄市中山大學環境社會學課程與地球公民基金會合作，帶學生走出教室，深入踏訪高雄後勁、大社、仁武等工業區鄰近社區，探討高雄...

影／出席15校跨域共榮合作典禮 蕭美琴曝自身經歷「有時後悔走錯行」

台灣國立大學系統今天舉辦「15校跨域共榮合作典禮」，宣布系統擴大至15所國立大學，象徵台灣高等教育在跨校整合、資源共享與...

「粉筆談話法」讓沉默者發聲 台科大師讓100%學生願再修讀全英語課程

國立台灣科技大學醫學工程研究所副教授高震宇，其推動教學計畫「讓沉默者發聲」，針對全英語授課（EMI）環境下的學習痛點，透...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。