走進身體看病變 清大生命科學暨醫學院獲贈醫學影像數位孿生AI系統　

國立清華大學生命科學暨醫學院於去年底獲善心人士捐贈「醫學影像數位孿生（Digital Twin）」AI 系統兩套，供學士後醫學系教學使用，並已於上月完成交付。副院長彭明德表示，非常感謝捐贈者的慷慨支持，這套系統除能提升教學品質，在研究上也很有潛力。例如在研究腦白質退化疾病時，能夠清楚呈現大腦結構的細微變化，對研究工作有很大幫助。

為協助師生熟悉系統操作，學士後醫學系昨舉辦實體教育訓練，由工程師進行操作說明，並開放實際體驗與提問，協助醫師與學生更熟悉儀器應用。

教授莊永仁指出，他對這兩套新系統充滿期待，已經開始規畫如何把它們融入現有的「人體解剖虛擬實境教學」課程中。

本服務由西門子影像技術、蒙地卡羅演算法與Sony裸眼3D顯示科技整合而成，搭配GPU高速運算，能將電腦斷層掃描（CT）／磁振造影（MRI）資料轉化為全彩、真實感極高的立體影像。這讓影像不再只是黑白切片，而是讓醫師與學生「走進身體」看病變。

清大指出，「醫學影像數位孿生（Digital Twin）」AI 系統具有電影級真實感，不只是影像，而是全新的臨床體驗。

圖形處理器優化呈現，快速、流暢，讓影像立刻活起來。另外還有裸眼3D特色，無需眼鏡，就能沉浸在最真實的影像裡。只要5秒，立即打開醫師與患者、教育與臨床之間的溝通新方式。

清大說，目前這門課透過 VR 技術，讓學生可以一層一層觀察人體的血管、神經和器官等正常結構。未來如果結合 Digital Twin 系統，並與臨床醫師合作，就能展示病變或手術後的實際影像，讓學生對臨床解剖學有更深刻的理解和記憶。 國立清華大學生命科學暨醫學院學生一起至教室內聆聽介紹，熟悉儀器應用。圖／清大提供 西門子醫療工程師與國泰綜合醫院耳鼻喉科醫師王文弘一同討論未施打顯影劑的頭部 CT 影像，從不同角度進行觀察。圖／清大提供