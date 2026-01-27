中央大學攜慈濟育才 推防災永續教育、智慧醫療

中央大學與慈濟4大志業展開合作，未來將建立平台，推動防災教育、永續環境教育，同時攜手推動智慧醫療、科普影像製作等，培育兼具人文關懷與國際視野的人才。

中央大學今天發布新聞稿指出，中央大學與慈濟基金會、台北慈濟醫院、慈濟大學、慈濟傳播人文志業基金會今天在慈濟台北分會舉行合作交流簽約儀式，就「慈善、醫療、教育、人文」等4大面向簽署合作協議。

中大學術基金會董事長蔣偉寧致詞時表示，中大與慈濟的合作，不僅是高教與公益力量的結合，更是跨界資源整合的典範；透過此合作架構，將有助於培養更多兼具專業能力與社會關懷的青年世代，為台灣教育與社會發展注入新活力。

中央大學校長蕭述三提到，此次合作涵蓋防災與環境教育、永續發展、慈善與醫療關懷、國際青年參與等面向，將結合中大的研究能量與教學資源，以及慈濟累積多年的實務經驗與全球網絡，讓知識走出校園、落實社會關懷。

在慈善合作方面，中央大學與慈濟慈善基金會將建立「慈善、教育與青年人才發展平台」，共同推動防災教育、永續環境教育、慈善教育及國際青年參與，鼓勵學生投入社會實踐與創新行動，培養具有人文關懷與全球影響力的優質人才。

醫學合作協議方面，中央大學與台北慈濟醫院將聚焦臨床與研究的結合，推動智慧醫療、技術轉譯與產學合作，涵蓋跨領域研究計畫、學生實習與研究場域提供等，盼促進醫療成果落地應用。

在學術合作上，中央大學與慈濟大學將推動師生互訪、課程合作與學分互認，並合聘教師進行共同研究，建立長期交流機制；人文方面，中央大學與慈濟基金會將共同推動學生實習、科普影像製作等，成立聯合工作小組，透過影像與研究深化社會溝通，擴大人文影響力。