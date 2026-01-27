大學法修法校務會議學生代表占比 學團堅持：八分之一是底線

快訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
民進黨立委范雲（左三）、張雅琳（右三）日前與師生團體高教工會和大改陣2.0，共同提出大學法三大修法面向：開放、彈性新高教，強化師生權益，完善治理與監督機制。記者曾原信／攝影
近日朝野立委提案欲修「大學法」，四大大專校院協進會日前於全國大專校院校長會議連袂提案，強調各校規模不一、公私立性質不同，呼籲考量憲法保障大學自治精神，漸進式立法。學生團體今回應，大學法修法運動已經走了十年，改革已是時候，針對「校長遴選委員納入師生代表」一項，公、私立學校可以分流，但私校不能排除師生參與權。

國立大學校院協會日前於大專校院校長會議上表示，校務會議學生代表席次占比建議要依各校特色讓其彈性調整，如私校可根據其特色、組成、學校規模考量；私立大學校院協進會則談到，私校董事會責成校長經營學校，董事會對財務負責，校長遴選是否納入學生代表，也應該讓私校自行決定。

今天大學法改革陣線2.0、台灣學生聯合會、台灣學生自治學會、台灣青年思潮協會今天共同發表聲明，指學生團體從2016年開始推動大學法修法，教育部已於全國校長會議上討論，讓校長能充分表達意見，當討論機會已最大化、共識也已逐漸凝聚，十年未竟的高教改革已是時候。

針對大學法第9條「校長遴選委員納入師生代表」，學生團體也表示，公、私立學校當然有別，也可以分流規範，事實上，目前草案也多設計公私不同比例、保留董事會最終圈選權，但私校不可以此為藉口完全排除師生參與。本次推動修法的團體中，許多師生來自私校，正因為私校更常忽視師生權益，才主張遴選過程中必須納入師生代表，確保校長重視師生意見。

學生團體也表示，針對大學法第15條「校務會議學生代表比例提高」，2022年立法院通過提高至五分之一時，四大協進會曾在教育部會議中達成共識，可接受提高至八分之一。但時隔4年，校長們像是在菜市場殺價，喊出的比例又變成十分之一至八分之一，等於根本沒修法，認為修法應以八分之一為底線，並將五分之一當作目標入法，才能保障學生參與，校長勿再討價還價。

學生團體強調，部份校長主張修法要踩「煞車」，但煞車至少已踩了四年、甚至更長，如果不能再發動，根本不叫煞車、而是車子拋錨、壞掉。目前各方意見皆已充分表達，支持教育部異中求同、依承諾在二月提出版本，讓改革漸進往前。

