快訊

「不是很重視人權？」越籍成大博士淪欠稅大戶滯台 律師分析：如陷死局

身障男路邊行乞「每日僅350元」 當局查身家驚呆：擁3棟房還放高利貸

文化新聞系移地學習 體驗人生「倒栽蔥」拍拍衣袖再站起來

聚傳媒／ 校園記者愛麗絲報導

照片由愛麗絲提供

當亞熱帶的熱情遇上了溫帶的銀白世界，會擦出什麼樣的火花？中國文化大學新聞學系於本學期末彈性教學週，組織跨校系參訪團前進山東青島姊妹校。儘管北方冬日寒風冽骨，卻絲毫吹不散這群台灣學子眼中的好奇火花。這趟旅程不僅與青島大學、青島科技大學兩校師生進行了深度的學術交流，更透過一場跨越緯度的實地走訪，開啟了新聞人敏銳的觀察視野。

走進課本外的青島：從啤酒香到夜市人情味

參訪團的足跡踏遍青島地標，從充滿歷史底蘊的青島啤酒博物館，到煙火氣十足的台東夜市。學生們不只在觀看風景，更是在走讀城市。透過觀察產業變遷與市井生活，學生們實地解析了青島從德國租借時期的異國情調，到現代化大都市的發展脈絡，將課堂上的傳播理論轉化為對社會風土的直觀感知。

傳說中的「藏山」：台灣學子體驗大雪覆蓋的銀白世界

行程中最令師生驚艷的，莫過於接待方安排的藏馬山滑雪場「體育課」。這座山脈的命名由來極具神秘色彩：相傳古時此地山勢深邃、林木極其茂密，馬匹一旦跑進山林便會隱身其中，任憑主人如何呼喚都難尋蹤影，因而有了藏馬傳說。

對於生長在年均溫20°C以上、難見雪蹤的台灣學生來說，踏入這片讓馬兒消失的銀白世界，簡直是闖進了「冰雪奇緣」場景。在台灣，雪是氣象新聞裡的遠景；在藏馬山，雪是腳下真實的阻力。這種感官落差，讓學生們對北國風光處處充滿新鮮感。

摔出韌性：在銀白斜坡上的自我挑戰

穿上沉重的雪靴、踏上雪板，這群「滑雪小白」在零下低溫中展開了人生初體驗。面對總面積達 12 萬平方公尺、山東最專業的雪場，師生們最初動作僵硬，在平地就頻頻上演「倒栽蔥」，現場歡笑與驚呼聲不斷。但在專業教練耐心指導與同儕加油聲中，大家一次次拍掉身上的積雪重新站起。

從最初的滑行困難，到逐漸掌握重心、控制速度，最後能穩健地在坡道上完成直線俯衝與精準減速。這不僅是體能與專注力的考驗，更是心理素質的磨練。看著滑雪場內熙來攘往的人潮，學生們也深刻觀察到北方特有的冬季休閒文化，對「不同氣候如何形塑生活樣貌」有了更深刻的理解。

移地學習，是打破框架的最好方式

這次的青島姊妹校交流行，課堂的學術切磋之後，就在藏馬山的雪地印記中畫下完美句點。移地學習的意義，從來不在於旅遊，而是在於位移帶來的觀點重組。

當新聞系學生走出舒適圈，親自站在北方寒風中觀察、體驗，這種跨文化的碰撞，能讓他們在未來的職涯中，具備更寬廣的視野與同理心。在實作中深化對地域文化與生活差異的認識，這次經驗不僅賦予了交流更深的學習厚度，也讓兩岸學子在共同的對話、討論、滑行與跌倒中，建立起最真誠的友誼連結。

聚傳媒

愛麗絲 夜市

延伸閱讀

青島印象系列：山海間的道氣——在嶗山遇見「與天地同流」

文大新聞系青島移地學習觀賞《尋夢滄海》 反思台灣發展定目劇

今年遇到了！「1月颱」是稀客 一張圖看懂颱風「生日密碼」

【一劍浣春秋】回顧2025！三大新聞報你知

相關新聞

大學法修法校務會議學生代表占比 學團堅持：八分之一是底線

近日朝野立委提案欲修「大學法」，四大大專校院協進會日前於全國大專校院校長會議連袂提案，強調各校規模不一、公私立性質不同，...

中山大學環境社會學走出教室 踏查高雄工業地景

高雄市中山大學環境社會學課程與地球公民基金會合作，帶學生走出教室，深入踏訪高雄後勁、大社、仁武等工業區鄰近社區，探討高雄...

影／出席15校跨域共榮合作典禮 蕭美琴曝自身經歷「有時後悔走錯行」

台灣國立大學系統今天舉辦「15校跨域共榮合作典禮」，宣布系統擴大至15所國立大學，象徵台灣高等教育在跨校整合、資源共享與...

「粉筆談話法」讓沉默者發聲 台科大師讓100%學生願再修讀全英語課程

國立台灣科技大學醫學工程研究所副教授高震宇，其推動教學計畫「讓沉默者發聲」，針對全英語授課（EMI）環境下的學習痛點，透...

大二重考嘉南大學又轉系 史素娟今提前畢業還找到好工作

嘉南藥理大學職業安全衛生系學生史素娟原就讀台東大學，大二時因家在台南路途遙遠、對科系興趣有限，毅然決定重考，考上嘉南大學...

台大、政大、師大等學生團體譴責伊朗鎮壓、斷網 籲關心當地情勢

伊朗政府鎮壓示威民眾，根據人權團體公布數據，已造成逾5000人死亡。台大、政大、師大等學生團體今天在自由廣場譴責伊朗政府...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。