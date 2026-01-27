文化新聞系移地學習 體驗人生「倒栽蔥」拍拍衣袖再站起來

照片由愛麗絲提供

當亞熱帶的熱情遇上了溫帶的銀白世界，會擦出什麼樣的火花？中國文化大學新聞學系於本學期末彈性教學週，組織跨校系參訪團前進山東青島姊妹校。儘管北方冬日寒風冽骨，卻絲毫吹不散這群台灣學子眼中的好奇火花。這趟旅程不僅與青島大學、青島科技大學兩校師生進行了深度的學術交流，更透過一場跨越緯度的實地走訪，開啟了新聞人敏銳的觀察視野。

走進課本外的青島：從啤酒香到夜市人情味

參訪團的足跡踏遍青島地標，從充滿歷史底蘊的青島啤酒博物館，到煙火氣十足的台東夜市。學生們不只在觀看風景，更是在走讀城市。透過觀察產業變遷與市井生活，學生們實地解析了青島從德國租借時期的異國情調，到現代化大都市的發展脈絡，將課堂上的傳播理論轉化為對社會風土的直觀感知。

傳說中的「藏馬山」：台灣學子體驗大雪覆蓋的銀白世界

行程中最令師生驚艷的，莫過於接待方安排的藏馬山滑雪場「體育課」。這座山脈的命名由來極具神秘色彩：相傳古時此地山勢深邃、林木極其茂密，馬匹一旦跑進山林便會隱身其中，任憑主人如何呼喚都難尋蹤影，因而有了藏馬傳說。

對於生長在年均溫20°C以上、難見雪蹤的台灣學生來說，踏入這片讓馬兒消失的銀白世界，簡直是闖進了「冰雪奇緣」場景。在台灣，雪是氣象新聞裡的遠景；在藏馬山，雪是腳下真實的阻力。這種感官落差，讓學生們對北國風光處處充滿新鮮感。

摔出韌性：在銀白斜坡上的自我挑戰

穿上沉重的雪靴、踏上雪板，這群「滑雪小白」在零下低溫中展開了人生初體驗。面對總面積達 12 萬平方公尺、山東最專業的雪場，師生們最初動作僵硬，在平地就頻頻上演「倒栽蔥」，現場歡笑與驚呼聲不斷。但在專業教練耐心指導與同儕加油聲中，大家一次次拍掉身上的積雪重新站起。

從最初的滑行困難，到逐漸掌握重心、控制速度，最後能穩健地在坡道上完成直線俯衝與精準減速。這不僅是體能與專注力的考驗，更是心理素質的磨練。看著滑雪場內熙來攘往的人潮，學生們也深刻觀察到北方特有的冬季休閒文化，對「不同氣候如何形塑生活樣貌」有了更深刻的理解。

移地學習，是打破框架的最好方式

這次的青島姊妹校交流行，課堂的學術切磋之後，就在藏馬山的雪地印記中畫下完美句點。移地學習的意義，從來不在於旅遊，而是在於位移帶來的觀點重組。

當新聞系學生走出舒適圈，親自站在北方寒風中觀察、體驗，這種跨文化的碰撞，能讓他們在未來的職涯中，具備更寬廣的視野與同理心。在實作中深化對地域文化與生活差異的認識，這次經驗不僅賦予了交流更深的學習厚度，也讓兩岸學子在共同的對話、討論、滑行與跌倒中，建立起最真誠的友誼連結。

