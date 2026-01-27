中央大學與慈濟慈善、醫療、教育、人文四大志業全面合作

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導

照片為慈濟基金會提供

國立中央大學與慈濟四大志業展開全面合作，1月27日在慈濟臺北分會舉行合作交流簽約儀式，正式與慈濟的「慈善、醫療、教育、人文四大志業」簽署四份協議，象徵學術與公益的深度結合，並透過跨領域資源整合，雙方將共同推動永續發展目標（SDGs），培育具備人文關懷與全球視野的青年人才，為臺灣社會注入新動能。

中大學術基金會董事長、前教育部部長蔣偉寧致詞指出，中大與慈濟的合作不僅是教育與公益的結合，更是跨界資源整合的典範，透過此一合作架構，將有助於培養更多兼具專業能力與社會關懷的青年世代，為臺灣教育與社會發展注入新活力。

中央大學校長蕭述三表示，中大長期深耕學術研究與人才培育，慈濟則以人道關懷與社會實踐深獲國際肯定，雙方在價值理念上高度契合。本次合作涵蓋防災與環境教育、永續發展、慈善與醫療關懷、國際青年參與等多元面向，結合中大的研究能量與教學資源，以及慈濟累積多年的實務經驗與全球網絡，讓知識走出校園、落實社會關懷。

在慈善合作方面，中央大學與慈濟慈善基金會將建立「慈善、教育與青年人才發展平台」，共同推動防災教育、永續環境教育、慈善教育及國際青年參與，鼓勵學生投入社會實踐與創新行動，培養具有人文關懷與全球影響力的優質人才。透過制度化合作平台，將有效引導青年力量投入公益，拓展慈善教育的深度與廣度。

顏博文執行長致詞表示，慈善與教育相輔相成，透過合作平台，將青年力量引入公益，推動永續發展與社會共榮。他指出，慈濟長期關注弱勢群體，與中大的合作將使慈善教育更具系統性，並培養青年志工的國際視野。

醫學合作協議，中央大學與臺北慈濟醫院則聚焦於臨床與研究的結合，推動智慧醫療、技術轉譯與產學合作。臺北慈院趙有誠院長表示，合作內容涵蓋跨領域研究計畫、學生實習與研究場域提供，以及共同舉辦研討會與成果發表，期盼促進醫療成果落地應用，提升社會整體健康福祉。

慈濟醫療林俊龍執行長表示，跨領域合作能激發創新成果，過去已有醫院與大學攜手成功開創「心臟心理學」等新研究領域，此次合作不僅是合約更是共同承諾，期盼中央大學與慈濟在醫療研究與教育專業上持續深化，培育兼具臨床與研究能力的醫療人才。

在學術合作上，中央大學與慈濟大學將推動師生互訪、課程合作與學分互認，並合聘教師進行共同研究，建立長期交流機制，促進教育資源互補與學術水準提升。

慈濟教育志業王本榮執行長指出，中央大學與慈濟四大志業的全面合作，彼此專業互補，將在教育、科研與醫療等領域激盪新契機，未來要一步一腳印落實推動，攜手培育人才、深化社會責任，讓中央大學與慈濟共同為臺灣未來貢獻力量。

慈濟大學劉怡均校長指出，中央大學與慈濟大學在醫學工程領域早已展開密切合作，未來將進一步在永續發展、氫能、腦神經科學等領域深化交流，形成互補優勢。她強調中央大學的人文關懷理念與慈濟精神高度契合，雙方合作不僅是學術與研究的結合，更是培育人才、推動社會責任的重要承諾。

人文合作部分，中央大學與慈濟人文志業基金會將共同推動學生實習、科普影像製作與跨域議題研究，成立聯合工作小組，定期檢視合作進度，透過影像與研究深化社會溝通，擴大人文影響力。

慈濟傳播人文志業基金會王端正執行長表示，慈濟四大志業的核心精神「慈悲喜捨」與中央大學理念高度契合，雙方合作將以「知行合一」為目標，推動全方位的人文、醫療、教育與慈善交流。他強調人文與科學是文明發展的兩翼，透過語言、媒體與AI的善用，雙方合作不僅能淨化人心、促進社會祥和，更能共同打造更美好的未來。

中大與慈濟四大志業的合作涵蓋學術研究、醫療創新、人文傳播與慈善教育，形塑全方位的跨域合作模式。未來雙方將持續深化合作關係，鼓勵青年走向世界，培養仁心智慧，攜手邁向永續與共榮的新時代。

