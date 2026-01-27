快訊

曹西平長眠地曝光 三哥缺席告別式悄然返回澳洲

越南籍成大博士攜幼兒德國返台竟成欠稅2千萬大戶 隻身困台無奈發聲

川普威脅課關稅25%！南韓喊「沒公告不算數」 韓媒曝美2周前曾警告

成大多系統整合碳排放認證方案 碳權上架新加坡

中央社／ 台南27日電

國立成功大學今天宣布已啟用「多系統整合（System-of-Systems）碳排放管理與認證方案」，驗證碳權已上架新加坡碳交易所。

成大今天發布新聞稿指出，「多系統整合碳排放管理與認證方案」由成大材料科學及工程學系教授蘇彥勳團隊主導，方案核心採用「星地整合」與AI技術，建構「生物多樣性碳權」驗證體系，結合太空科技與永續治理，提供可驗證且公平的發展路徑。

成大表示，傳統自然碳匯監測受限於人力成本高昂、取樣密度不足與難以長期追蹤等瓶頸，「多系統整合碳排放管理與認證方案」從外太空精準監測土壤碳匯，精準推估地表有機碳循環狀態，大幅降低現地試樣密度與監測成本，實現大面積量測、長期追蹤、方法透明與資料可公開驗證等目標。

團隊成員之一的國立台灣大學生物產業傳播暨發展學系副教授王淑美指出，透過星地整合，將以更低成本、透明數據，突破自然碳匯進入國際市場技術門檻。

蘇彥勳說明，這項方案獲聯合國大學永續發展高等研究所（UNU-IAS）里山倡議國際夥伴關係（IPSI）委員會正式授權，具備高度國際公信力。驗證生物多樣性碳權已在新加坡碳交易所AirCarbonExchange（ACX）與Climate Impact X（CIX）正式上架交易。

成大表示，透過這套系統驗證碳權，將不僅是企業抵換排放工具，而是更實質回饋給農民與原住民族，太空科技也成為永續治理關鍵橋梁。

延伸閱讀

鼓勵安裝立面光電 內政部擬提出給予碳權、企業獎勵措施

太陽光電遲未達標 鼓勵立面型光電 環境部：光電碳權還需研議

越南碳權交易框架拍板 2028年起強制碳排總量管制

NBA／唐西奇換字母哥？資深媒體提出湖人「直接梭哈」方案

相關新聞

中山大學環境社會學走出教室 踏查高雄工業地景

高雄市中山大學環境社會學課程與地球公民基金會合作，帶學生走出教室，深入踏訪高雄後勁、大社、仁武等工業區鄰近社區，探討高雄...

影／出席15校跨域共榮合作典禮 蕭美琴曝自身經歷「有時後悔走錯行」

台灣國立大學系統今天舉辦「15校跨域共榮合作典禮」，宣布系統擴大至15所國立大學，象徵台灣高等教育在跨校整合、資源共享與...

「粉筆談話法」讓沉默者發聲 台科大師讓100%學生願再修讀全英語課程

國立台灣科技大學醫學工程研究所副教授高震宇，其推動教學計畫「讓沉默者發聲」，針對全英語授課（EMI）環境下的學習痛點，透...

大二重考嘉南大學又轉系 史素娟今提前畢業還找到好工作

嘉南藥理大學職業安全衛生系學生史素娟原就讀台東大學，大二時因家在台南路途遙遠、對科系興趣有限，毅然決定重考，考上嘉南大學...

台大、政大、師大等學生團體譴責伊朗鎮壓、斷網 籲關心當地情勢

伊朗政府鎮壓示威民眾，根據人權團體公布數據，已造成逾5000人死亡。台大、政大、師大等學生團體今天在自由廣場譴責伊朗政府...

大學讀森林系沒前途？ 過來人曝出路：有機會走向國際舞台

學測落幕後，不少考生開始為志願選擇煩惱。近日有學生在社群平台分享升學抉擇，透露自己嚮往就讀森林系、未來想投入國家公園工作，卻遭到家中長輩強烈反對，相關貼文引發熱烈回響，許多森林系校友也現身分享真實就業經驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。