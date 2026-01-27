快訊

曹西平長眠地曝光 三哥缺席告別式悄然返回澳洲

越南籍成大博士攜幼兒德國返台竟成欠稅2千萬大戶 隻身困台無奈發聲

川普威脅課關稅25%！南韓喊「沒公告不算數」 韓媒曝美2周前曾警告

校務會議學生代表比例引爭議 學團：八分之一是底線

中央社／ 台北27日電

立法院將討論「大學法」，大學4大協會近日提案，建議讓各校自訂校務會議學生代表比例。多個學生團體今天回應，「1/5是目標，1/8是底線。」盼大學別再討價還價。

115年全國大專校院校長會議日前在高雄舉行，大學4大協會（國立大學校院協會、國立科技大學校院協會、私立大學校院協進會、私立科技大學校院協進會）共同提案，並由台灣大學校長陳文章代表說明，建議校務會議的學生代表比例應給予彈性，在現行1/10的基礎上，依各校特色及規模自訂。

上述提案引發學生團體不滿，大學法改革陣線2.0、台灣學生聯合會、台灣學生自治學會、台灣青年思潮協會今天共同發布聲明指出，民國111年立法院曾討論要提高到1/5，當時4大協會就曾表示能接受1/8。時隔4年，如果按照4大協會最新「喊價」，多數學校會維持1/10比例，等於沒有修法。

學生團體主張，1/8是底線，並應將1/5當作目標入法，才能保障學生有效參與。

至於校長遴選委員會納入師生代表議題，學生團體主張，公立學校、私立學校可以分流規範，例如設計不同比例、私校保留董事會最終圈選權等，但不能完全排除師生參與。

學生團體強調，大學法修法從105年開始推動，111年曾一度送出立法院教育及文化委員會，但後續卻不了了之，「煞車」至少已經踩了4年，「根本不叫煞車、而是車子拋錨。」呼籲各界異中求同，儘速提出改革版本。

延伸閱讀

台美關稅協議在野黨將「嚴審」引焦慮 江啟臣：行政院趕快送文本

南韓國會未過貿易協議 川普突宣告調升關稅 羅智強：未來依法審查

交通部三機關組織法修正 鬆綁資位制人員調任升遷限制

立法院三讀通過農退儲金修正案 農民、政府負擔改4比6

相關新聞

中山大學環境社會學走出教室 踏查高雄工業地景

高雄市中山大學環境社會學課程與地球公民基金會合作，帶學生走出教室，深入踏訪高雄後勁、大社、仁武等工業區鄰近社區，探討高雄...

影／出席15校跨域共榮合作典禮 蕭美琴曝自身經歷「有時後悔走錯行」

台灣國立大學系統今天舉辦「15校跨域共榮合作典禮」，宣布系統擴大至15所國立大學，象徵台灣高等教育在跨校整合、資源共享與...

「粉筆談話法」讓沉默者發聲 台科大師讓100%學生願再修讀全英語課程

國立台灣科技大學醫學工程研究所副教授高震宇，其推動教學計畫「讓沉默者發聲」，針對全英語授課（EMI）環境下的學習痛點，透...

大二重考嘉南大學又轉系 史素娟今提前畢業還找到好工作

嘉南藥理大學職業安全衛生系學生史素娟原就讀台東大學，大二時因家在台南路途遙遠、對科系興趣有限，毅然決定重考，考上嘉南大學...

台大、政大、師大等學生團體譴責伊朗鎮壓、斷網 籲關心當地情勢

伊朗政府鎮壓示威民眾，根據人權團體公布數據，已造成逾5000人死亡。台大、政大、師大等學生團體今天在自由廣場譴責伊朗政府...

大學讀森林系沒前途？ 過來人曝出路：有機會走向國際舞台

學測落幕後，不少考生開始為志願選擇煩惱。近日有學生在社群平台分享升學抉擇，透露自己嚮往就讀森林系、未來想投入國家公園工作，卻遭到家中長輩強烈反對，相關貼文引發熱烈回響，許多森林系校友也現身分享真實就業經驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。