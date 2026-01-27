中山大學環境社會學走出教室 踏查高雄工業地景

快訊

中央社／ 高雄27日電
高雄市中山大學環境社會學課程與地球公民基金會合作，帶學生走出教室，深入踏訪高雄後勁、大社、仁武等工業區鄰近社區。（中山大學提供）
高雄市中山大學環境社會學課程與地球公民基金會合作，帶學生走出教室，深入踏訪高雄後勁、大社、仁武等工業區鄰近社區。（中山大學提供）

高雄市中山大學環境社會學課程與地球公民基金會合作，帶學生走出教室，深入踏訪高雄後勁、大社、仁武等工業區鄰近社區，探討高雄如何邁向永續與公正的轉型。

中山大學社會學系副教授邱花妹開設環境社會學課，近日為培養學生分析與解決問題的視野與能力，探討當前關鍵議題的環境行動與轉型路徑，帶著學生走出校園探訪社區。

校方表示，透過踏查工業地景，師生五感全開，認識與體驗工業區鄰近社區居民的生活環境、爭取環境正義與落實環境教育的努力，也藉此探討高雄如何邁向永續與公正的轉型。

邱花妹說，台灣1960年代起推動工業轉型，重工業與石化設施大多落在舊高雄縣市交界處。此次先參訪已停工的前高雄煉油廠（後勁五輕），原為日本海軍第六燃料廠，戰後由中油接手，陸續增設輕油裂解廠等設施，後來農村變成污染區，公害頻傳引發後續反五輕運動。

地球公民基金會執行長王敏玲帶學生走進後勁社區探查居民的工業綠帶，地上插著許多圓柱狀的監測孔，她說，「居民在家就能看到冒火的煙囪了」，當時污染已深入土壤和地下水，整治過程也可能造成額外的污染，例如土壤雖然可以透過熱脫附的技術淨化，卻也有讓污染回到空氣當中的風險。

此外，師生也至反五輕運動重要據點「鳳屏宮」，當時多項運動決策都在廟中做決定。前高雄市議員黃石龍分享，當時不只是空氣、水污染，煉油廠運作也帶來噪音污染，讓人深夜也難以入眠。後來在地方爭取下，才在廠內和社區裝監測設施和設立更嚴格的空污排放標準。

參與學生表示，實地踏查與工業區為鄰的社區地景令人震撼也感到無奈，環境正義運動中有行動者的毅力，尤其對空品教育的創意與堅持令人感動。校方表示，透過實際踏查，學生也反思生活中可行的微小舉措，嘗試在生活中實踐環保理念。

