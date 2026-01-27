影／出席15校跨域共榮合作典禮 蕭美琴曝自身經歷「有時後悔走錯行」

台灣國立大學系統今天舉辦「15校跨域共榮合作典禮」，宣布系統擴大至15所國立大學，象徵台灣高等教育在跨校整合、資源共享與區域均衡發展邁入新階段。副總統蕭美琴今出席活動，她曝自身經歷說，過去大學興趣是數學與化學，未料人生做不同改變，「有時候會後悔當年是不是走錯行」。

台灣國立大學系統2021年由中興大學號召11所大學共同成立，推動跨校合作與資源整合，去年新增金門大學、台北市立大學、東華大學及宜蘭大學4校，系統成員校擴增至15所，涵蓋學生數近12萬名、教師5000位，成為國內規模最大的高等教育聯盟。

副總統蕭美琴今致詞指出，台灣國立大學系統從11校成長至15校，不只是量的擴張，更代表台灣高教合作模式的深化與穩健發展。她肯定此系統在國際人才培育、USR 與地方創生、ESG 與永續發展等面向展現跨校整合的行動力，成為推動台灣高教前進的重要力量。

蕭美琴也分享她的自身經歷，她說，她當時念大學填的興趣是數學與化學，沒想到她的人生做不一樣改變，「有時候會後悔當年是不是走錯行」。

蕭美琴提到，現在年輕人面對快速動盪的世界，會猶豫不決、徬徨不安，不知道該主修什麼，甚至對於抉擇充滿不安，但她看到學校積極回應挑戰，透過跨域共榮合作是很重要起點，讓年輕人找到學習的主軸與課程，也讓年輕人找到與未來聯結的機會。

民進黨立委何欣純也出席典禮，她說，現在強調團隊的時代，大學高教也不例外，近來電影冠軍之路很夯，今天好像來到學術界的大聯盟，邁向冠軍之路。

何欣純說，一個好的大學不只培育人才，也會守護在地的城市，人才是城市無形資產，文化與生命資源連結也成就這座城市，如她有機會成為市長，希望借重校長、教師的寶貴經驗，以及學術圈的資源，成為治理台中的寶庫，她會珍惜並與大家攜手努力。

中興大學校長詹富智表示，台灣國立大學系統成立至今4年多，設立教學、研發、國際、主計、圖書館、USR與地方創生、體育七大工作圈，促進成員校在教學研究與行政治理上的交流合作。系統自2022年起推行學士班跨校選修，並推動實驗室交換、名人講座與國際交流活動，合作舉辦逾百場講座，參與師生近8萬人次。另透過文化體驗、百岳攀登、溯溪等活動，加深國際學生對台灣社會與在地文化的認識，並規劃外籍生留台就業配套。 台灣國立大學系統今天舉辦「15校跨域共榮合作典禮」，宣布系統擴大至15所國立大學，副總統蕭美琴出席活動。記者余采瀅／攝影 台灣國立大學系統今天舉辦「15校跨域共榮合作典禮」，副總統蕭美琴、民進黨立委何欣純出席活動。記者余采瀅／攝影