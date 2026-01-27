快訊

好市多要篩人了！2026年四大新制上路 熟食區「非會員禁入」

換新鈔啦！央行公布2月9日起全台455處提供服務 百元券限兌一百張

北海道大雪影響有多大？導遊苦笑秀塞車困境：開快3小時還能連飯店Wi-Fi

影／出席15校跨域共榮合作典禮 蕭美琴曝自身經歷「有時後悔走錯行」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台灣國立大學系統今天舉辦「15校跨域共榮合作典禮」，宣布系統擴大至15所國立大學，副總統蕭美琴出席活動。記者余采瀅／攝影
台灣國立大學系統今天舉辦「15校跨域共榮合作典禮」，宣布系統擴大至15所國立大學，副總統蕭美琴出席活動。記者余采瀅／攝影

台灣國立大學系統今天舉辦「15校跨域共榮合作典禮」，宣布系統擴大至15所國立大學，象徵台灣高等教育在跨校整合、資源共享與區域均衡發展邁入新階段。副總統蕭美琴今出席活動，她曝自身經歷說，過去大學興趣是數學與化學，未料人生做不同改變，「有時候會後悔當年是不是走錯行」。

台灣國立大學系統2021年由中興大學號召11所大學共同成立，推動跨校合作與資源整合，去年新增金門大學、台北市立大學、東華大學及宜蘭大學4校，系統成員校擴增至15所，涵蓋學生數近12萬名、教師5000位，成為國內規模最大的高等教育聯盟。

副總統蕭美琴今致詞指出，台灣國立大學系統從11校成長至15校，不只是量的擴張，更代表台灣高教合作模式的深化與穩健發展。她肯定此系統在國際人才培育、USR 與地方創生、ESG 與永續發展等面向展現跨校整合的行動力，成為推動台灣高教前進的重要力量。

蕭美琴也分享她的自身經歷，她說，她當時念大學填的興趣是數學與化學，沒想到她的人生做不一樣改變，「有時候會後悔當年是不是走錯行」。

蕭美琴提到，現在年輕人面對快速動盪的世界，會猶豫不決、徬徨不安，不知道該主修什麼，甚至對於抉擇充滿不安，但她看到學校積極回應挑戰，透過跨域共榮合作是很重要起點，讓年輕人找到學習的主軸與課程，也讓年輕人找到與未來聯結的機會。

民進黨立委何欣純也出席典禮，她說，現在強調團隊的時代，大學高教也不例外，近來電影冠軍之路很夯，今天好像來到學術界的大聯盟，邁向冠軍之路。

何欣純說，一個好的大學不只培育人才，也會守護在地的城市，人才是城市無形資產，文化與生命資源連結也成就這座城市，如她有機會成為市長，希望借重校長、教師的寶貴經驗，以及學術圈的資源，成為治理台中的寶庫，她會珍惜並與大家攜手努力。

中興大學校長詹富智表示，台灣國立大學系統成立至今4年多，設立教學、研發、國際、主計、圖書館、USR與地方創生、體育七大工作圈，促進成員校在教學研究與行政治理上的交流合作。系統自2022年起推行學士班跨校選修，並推動實驗室交換、名人講座與國際交流活動，合作舉辦逾百場講座，參與師生近8萬人次。另透過文化體驗、百岳攀登、溯溪等活動，加深國際學生對台灣社會與在地文化的認識，並規劃外籍生留台就業配套。

台灣國立大學系統今天舉辦「15校跨域共榮合作典禮」，宣布系統擴大至15所國立大學，副總統蕭美琴出席活動。記者余采瀅／攝影
台灣國立大學系統今天舉辦「15校跨域共榮合作典禮」，宣布系統擴大至15所國立大學，副總統蕭美琴出席活動。記者余采瀅／攝影
台灣國立大學系統今天舉辦「15校跨域共榮合作典禮」，副總統蕭美琴、民進黨立委何欣純出席活動。記者余采瀅／攝影
台灣國立大學系統今天舉辦「15校跨域共榮合作典禮」，副總統蕭美琴、民進黨立委何欣純出席活動。記者余采瀅／攝影

蕭美琴 高教 年輕人

延伸閱讀

影／台中市長選戰最新民調落後江啟臣14% 何欣純：整體趨勢上升

看國民黨中市尚未推市長參選人 何欣純給祝福並謝年輕人看見她

【重磅快評】蕭美琴、卓榮泰的酸味飄到台北101塔尖了

下屆台中市長參選人網友論戰 挺楊瓊瓔者：她不能再等

相關新聞

「粉筆談話法」讓沈默者發聲 台科大師讓100%學生願再修讀全英語課程

國立台灣科技大學醫學工程研究所副教授高震宇，其推動教學計畫「讓沈默者發聲」，針對全英語授課（EMI）環境下的學習痛點，透...

影／出席15校跨域共榮合作典禮 蕭美琴曝自身經歷「有時後悔走錯行」

台灣國立大學系統今天舉辦「15校跨域共榮合作典禮」，宣布系統擴大至15所國立大學，象徵台灣高等教育在跨校整合、資源共享與...

大二重考嘉南大學又轉系 史素娟今提前畢業還找到好工作

嘉南藥理大學職業安全衛生系學生史素娟原就讀台東大學，大二時因家在台南路途遙遠、對科系興趣有限，毅然決定重考，考上嘉南大學...

台大、政大、師大等學生團體譴責伊朗鎮壓、斷網 籲關心當地情勢

伊朗政府鎮壓示威民眾，根據人權團體公布數據，已造成逾5000人死亡。台大、政大、師大等學生團體今天在自由廣場譴責伊朗政府...

大學讀森林系沒前途？ 過來人曝出路：有機會走向國際舞台

學測落幕後，不少考生開始為志願選擇煩惱。近日有學生在社群平台分享升學抉擇，透露自己嚮往就讀森林系、未來想投入國家公園工作，卻遭到家中長輩強烈反對，相關貼文引發熱烈回響，許多森林系校友也現身分享真實就業經驗。

4院校協進會 籲大學法修法尊重大學自治

近日朝野立委提案欲修「大學法」，四大大專校院協進會昨趁全國大專校院校長會議，連袂提案強調各校規模不一、公私立性質不同，呼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。