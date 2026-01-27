快訊

「粉筆談話法」讓沈默者發聲 台科大師讓100%學生願再修讀全英語課程

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台科大醫學工程研究所副教授高震宇（前排左一），其推動教學計畫「讓沈默者發聲」，針對全英語授課（EMI）環境下的學習痛點，提升語言焦慮學生的參與度。圖／台科大提供
台科大醫學工程研究所副教授高震宇（前排左一），其推動教學計畫「讓沈默者發聲」，針對全英語授課（EMI）環境下的學習痛點，提升語言焦慮學生的參與度。圖／台科大提供

國立台灣科技大學醫學工程研究所副教授高震宇，其推動教學計畫「讓沈默者發聲」，針對全英語授課（EMI）環境下的學習痛點，透過特別的教學設計，提升語言焦慮學生的參與度，讓願意再次修習EMI課程的意願從86%提升至100%，高震宇也獲得教育部教學實踐研究績優計畫獎。

高震宇表示，老師在教學時常有「當局者迷」的困境，參與計畫的契機源於一次Fulbright顧問Maggie觀課後的回饋：「外籍顧問告訴我，高老師，你用到很多技巧、跟學生互動很好，可是你都只跟前排搖滾區的學生互動，卻忽略了後面的同學。」因此開始反思，如何照顧到因語言焦慮而躲在角落的學生。

為打破僵局，高震宇在「再生醫學技術」課程中導入「粉筆談話法（Chalk Talk）」，利用便條紙與Padlet等數位工具，讓學生在課堂最後15分鐘進行無聲討論。高震宇強調，沒有期望學生長篇大論或有完美的語法，主要是希望學生能參與，一旦開始書寫，印象就會深刻，這種「先寫再說」的方式，讓對英文沒自信的同學也能在無壓力下貢獻專業見解。

針對學生在EMI環境中的恐懼，高震宇也提出一核心觀念。他表示，EMI比較像教法，而不是在教英文。英文只是工具，就算講錯了也沒關係，能溝通就可以了。為了協助學生跨越心魔，設計了多樣化的「教學鷹架（Scaffolding）」，例如提供學生自製的「發問小卡」與「討論小卡」。

高震宇解釋，台灣學生英文其實很好，只是不敢講。給學生一個框架，只要填入專有名詞就能開口，把學生從焦慮的環境下拉出來，讓其進入心流，沉浸在學習中而忘記時間。計畫中也實施了小組角色輪換法，透過定期輪換組長、紀錄員及資源管理員等角色，每位學生都可參與決策與表達。

高震宇形容，「我們不像古典樂團的小提琴家要每個音都準（語法精確），是要跟現場觀眾（學生）互動。只要學生敢互動，我們就成功了。」

EMI教學相關研究成果將收錄台科大雙語辦公室專書《成為橋而非牆：台灣高教EMI以人為本的教學設計》，預計2026年3月出版。

