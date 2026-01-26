青島印象系列：山海間的道氣——在嶗山遇見「與天地同流」

編按：由台灣五所大學同學組成的交流團前往山東省青島市進行移地教學，除了觀察高校辦學並進行深度交流之外，也踏查文史景點和體驗庶民生活。本文以第一人稱視角，將現場直擊、最真實的青島印象分享給讀者。

照片為陳昱廷拍攝

睽違多年，這是我在疫情後首次踏出國門，心中既有久違的期待，也夾雜著對未知旅程的好奇。當飛機降落在青島膠東國際機場，那份壓抑多時的壯遊渴望，終於在踏上山東土地的瞬間，化作踏實而真切的喜悅。七天七夜的行程緊湊而充實。我們穿梭於城市與海岸之間，走訪歷史場域，也品嘗了各式各樣的在地美食，從鮮美的海產到具有地方特色的家常菜，都讓人印象深刻。然而，在眾多行程之中，最令我魂牽夢縈的，仍是那趟嶗山行腳。

當天下午，乘車離開接待我們的青島大學，小巴士沿著蜿蜒的山路緩緩行駛。窗外景色隨著高度變化而逐漸開闊，城市的輪廓漸漸遠去，取而代之的是層層疊疊的山巒與遼闊無邊的大海。嶗山最特別之處，正在於「山海相依」的地理景觀：山勢陡峭而雄偉，海面遼遠而深藍，兩者在視線中交會，構成一幅在台灣少見的壯麗畫面。遠方怪石嶙峋，線條奇峭，彷彿天然雕刻而成，使人不禁讚嘆大自然的巧思。

抵達嶗山道教建築群後，最先映入眼簾的，是山間一尊高大的老子銅像。雕像神情安然，衣袂線條簡潔而有力，與周遭山勢相互呼應，彷彿象徵著道家思想中「與天地同流」的境界。在導遊呂先生的引導下，我們走進嶗山太清宮。宮觀依山而建，格局嚴謹卻不顯壓迫，殿宇之間留有充足的空間，使自然得以滲入其中。

行走於太清宮內，可以明顯感受到與一般觀光景點不同的氣氛。古樹蒼勁，枝幹盤結，似乎已在此靜靜佇立數百年；山風穿過林間，帶來蟲鳴與鳥叫，使整個空間顯得格外清幽。導遊精闢地講解太清宮的歷史沿革與道教的核心思想，使道家思想不再只是課本上的抽象名詞，而是與眼前的山水、建築、環境緊密結合。我也逐漸理解，道教並非逃避現實，而是一種追求與天地和諧共處的生活態度。

能夠參與本次移地教學，對我而言是一段格外珍貴的經驗。而透過這次嶗山之行，我不僅欣賞到壯麗的自然景觀，更對道家思想有了更立體的認識。同時，也深刻體會到山東作為齊魯文化重鎮，並不只承載儒家傳統，道家文化同樣在此扎根、生長。這趟旅程為我的首次訪陸留下了難以取代的記憶，而嶗山的山海與清靜，至今仍在腦海中反覆浮現。

