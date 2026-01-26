文大新聞系青島移地學習觀賞《尋夢滄海》 反思台灣發展定目劇
照片為陳思穎拍攝
中國文化大學新聞系把課堂「搬出教室」，在學期末的自主學習週，規劃八天七夜的山東省青島移地學習行程，帶領不同校系的學生實地踏查，透過觀察、體驗與交流，近距離認識青島的歷史脈絡與文化底蘊，也為學習旅程增添難得的第一手經驗。
本次移地學習以「文化觀察」為核心，行程涵蓋多處具代表性的歷史建築與文化場域，讓學生走進城市空間本身，從街區紋理、建築風貌到地方故事，理解歷史如何被保存、轉化並延續。對學生而言，這樣的學習模式跳脫以往課堂講授的框架，改以身體力行與現場感受為起點，重新思考文化與歷史之間的連結方式。
其中，文大師生前往青島奧運帆船中心旁海上劇場觀賞大型沉浸式航海史詩音樂劇《尋夢滄海》，成為此行極具代表性的文化行程之一。該劇以海洋文化與歷史發展為背景，透過人物命運與情感書寫，勾勒出時代變遷下的集體記憶。從史前的少年貝出海尋找傳說中的雪國，到秦朝的徐福渡海求仙山，再到現代的齊鯤鵬單人單帆無停靠環球航行，打破世界紀錄。演出中，年輕演員的唱腔與肢體表現、舞台調度與燈光音效相互呼應，成功營造出濃厚的歷史氛圍，讓觀眾彷彿置身於海洋文明流轉的時空之中，散場後仍感動不已。
對新聞系學生而言，《尋夢滄海》不僅是一場戲劇欣賞，更是一堂生動的文化傳播實作課。音樂劇以敘事與表演作為媒介，將抽象的歷史轉化為具象可感的畫面與情緒，使文化不再只是文字紀錄，而是能被看見、被感受的故事。學生也從中觀察到敘事結構、情感鋪陳與訊息傳遞的方式，進一步延伸對新聞敘事、文化報導與跨媒體表現的想像。
整體而言，這趟青島八天七夜的移地學習，讓學生在有限時間內接觸多元文化樣貌，並透過實地觀摩深化對歷史與文化的理解。《尋夢滄海》的觀賞，更成為藝術與文化交會的重要節點，引導學生從創作角度反思文化如何被保存、詮釋與再生。本次活動由文大新聞系團隊用心規劃、安排，教授也全程參與、陪伴同學們。系主任夏士芬期待透過此類移地學習安排，培養學生更細膩的觀察力與文化敏感度，為未來的新聞實作與公共敘事奠定扎實基礎。
從青島以「定目劇」形式長期演出《尋夢滄海》，成功結合在地歷史、海洋文化與觀光發展的經驗來看，也為台灣提供值得借鏡的方向。台灣同樣擁有豐富的海洋文化與島嶼故事，未來若能以定點、定期演出的方式，將海洋歷史、地方記憶與表演藝術結合，不僅能深化文化傳承，也有助於形塑具有辨識度的文化品牌，讓海洋不只是地理背景，而成為能被人們理解和傳播的共同記憶。
定目劇係指在同一地點、以同一劇目，做長期、常態性演出的戲劇或表演形式，例如百老匯知名的《貓》、《歌劇魅影》。
