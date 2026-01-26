台灣唯一獲獎！東海大學林國平獲ESWA最佳領域編輯獎
東海大學工業工程與管理學系教授林國平，2025年榮獲Elsevier旗下國際頂尖期刊 Expert Systems With Applications（ESWA）頒發「Best Associate Editor Award（最佳領域編輯獎）」，該獎項自150多位來自全球的領域編輯中僅遴選14人獲獎，林國平也為今年唯一獲此殊榮的台灣學者，堪稱台灣學界之光。
「Expert Systems With Applications」為人工智慧、智慧系統與實務應用交會領域中最具影響力的國際學術期刊之一，長期被全球研究社群視為該領域的重要指標性刊物。
根據 ESWA 編輯團隊公布資料，2025年共收到超過3萬6000篇投稿，刊登超過4000篇研究論文，並約有1萬0000篇稿件進入同儕審查程序。在編務流程持續優化下，一般經完整同儕審查案件，自投稿至最終編輯決定的中位處理時間，已由2024年的160多天，縮短至2025年約100天，顯著提升學術出版的效率與可預期性。
ESWA指出，林國平在審稿案件處理品質、決策一致性與學術倫理維護等多項指標上表現卓越，對期刊整體學術品質與長期發展具有實質且關鍵的貢獻。基於其卓越的學術服務表現，林國平獲選為2025年ESWA「Best Associate Editor Award」得主之一。
東海大學指出，林國平長期深耕智慧系統、決策科學與工業工程相關研究，並持續參與國際學術期刊編務工作，同時肩負大學行政治理重任。此次能自百餘位國際學者中脫穎而出，並成為年度唯一獲獎的台灣學者，不僅是對其個人專業與學術服務的高度肯定，也進一步彰顯東海大學在人工智慧與智慧系統研究領域中的國際學術能見度與影響力，為台灣高等教育與學術社群再添榮耀。
