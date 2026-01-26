快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
大二重考嘉南大學又轉系，史素娟今提前畢業還找到好工作。記者周宗禎／攝影
嘉南藥理大學職業安全衛生系學生史素娟原就讀台東大學，大二時因家在台南路途遙遠、對科系興趣有限，毅然決定重考，考上嘉南大學後平均成績都至少90分以上，今天提前畢業，更已找到專業工作、下周上班。

嘉南已有40位成功提前畢業學生，但校方今天特別安排在校長室舉辦一人畢業典禮，校長張翊峰頒發畢業證書、師長同學、家人見證，一同祝賀史素娟邁向人生新里程碑。

校方表示，嘉藥自95學年度實施「成績優異學生提前畢業制度」，學生須於修業年限屆滿前一學期或一學年修畢應修學分，每學期學業與操行成績須達80分以上，且成績排名需為該系、該年級、該班前5%，才能申請提前畢業。

史素娟起初並非考上職安系，後來發現興趣與生涯規畫，因職安系學長介紹、大一下決定轉系，自此開啟截然不同的人生。

老師說，轉系後她展現強大學習動能，彷彿開啟學習「加速鍵」，短短一年半內即以術科90分、學科95分優異成績，考取「乙級職業安全衛生管理員」，展現出師生共同努力成果。

求學期間史素娟還在安親班與、便利商店打工，課業與工作雙重壓力下她逐漸培養出良好的時間管理能力，秉持「上課專心聽講，有問題下課立即請教」的態度，妥善規畫學習與工作進度。

史素娟畢業前已取得「乙級職業安全衛生管理員」、「甲種職業安全衛生主管」、「缺氧作業主管」、「營造業甲種職業安全衛生業務主管」、「板模支撐作業主管」、「屋頂作業主管」及「施工架組配作業主管」等7張專業證照，展現高度專業競爭力，更已順利找到工作，下周進入職場，提早展開職業生涯。

校長張翊峰表示，嘉南藥理大學長期致力因材施教，鼓勵學生依自身能力與生涯規畫彈性學習，讓努力與付出被看見，也期勉史素娟未來持續精進專業、秉持初衷，在職場上發光發熱，為社會帶來正向影響。

