台大、政大、師大等學生團體譴責伊朗鎮壓、斷網 籲關心當地情勢

在競爭激烈的學術職涯中，助理教授在限期升等及獲取補助的壓力下，拚命產出論文是唯一出路嗎？專家示警，盲目追求數據、「切香腸」的發表方式，「一年百篇論文」恐成負面指標。想在國科會計畫中脫穎而出，為何「救世主」心態反而會毀了前途？聯合報數位版採訪數名國科會審查委員提出建言，如何掌握從「小而美」建立信用的關鍵策略，才能在殘酷的計畫補助中成功突圍。

2026-01-25 07:30