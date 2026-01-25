中原大學推「表達性藝術療育課程」 黏土折鐵絲助特教生心理調適

教育部補助中原大學辦理「表達性藝術療育課程」，透過輕黏土、凹折鐵絲等多元媒材創作活動，引導特殊教育學生建立自我理解與自信，學會情緒抒發。

教育部今天發布新聞稿指出，為強化對特殊教育學生的支持服務，教育部補助中原大學辦理「表達性藝術療育課程」，透過多元藝術媒介引導學生覺察情緒、表達感受，促進心理調適與提升人際互動能力，展現高教落實融合教育與學生輔導支持的具體成果。

中原大學表示，特殊教育學生在學習與生活歷程中，常面臨情緒調節困難、表達受限及人際互動壓力等問題；表達性藝術療育課程以藝術創作為核心，結合多元媒材創作等方式，提供非語言且安全的表達管道，協助學生在無壓力的情境下抒發內在感受，建立自我理解與自信。

表達性藝術療育課程由具備專業背景的教師與輔導人員共同規劃，依學生個別需求進行活動設計，並透過團體互動歷程，引導學生學習情緒辨識、表達與調節策略，增進同儕理解與支持，以及教導自我想法的表達與社會技巧。

中原大學特殊教育系助理教授陳彥瑋分享，有學習障礙學生因學習受挫導致拒學，藉由輕黏土創作及專業輔導，開始接受與欣賞自己的「獨特性」，並重回學校上課；也有情緒行為障礙學生，在凹折鐵絲過程中發現可創作成各種作品，且凹折施力的行為有助於情緒抒發，透過義賣售出作品，更感受到他人的肯定。

教育部提到，近年持續推動大專特殊教育支持措施，鼓勵學校發展多元且具彈性的輔導方案，回應不同障礙類型學生的實際需求；表達性藝術療育課程不僅兼顧情緒支持與能力培養，也符合以學生為中心的支持理念，有助於學生自我覺察、情緒管理及社交技巧等能力培養。