大學讀森林系沒前途？ 過來人曝出路：有機會走向國際舞台

學測落幕後，不少考生開始為志願選擇煩惱。近日有學生在社群平台分享升學抉擇，透露自己嚮往就讀森林系、未來想投入國家公園工作，卻遭到家中長輩強烈反對，相關貼文引發熱烈回響，許多森林系校友也現身分享真實就業經驗。

原PO在Threads發文表示，自己對森林相關領域充滿嚮往，希望未來能在國家公園工作，長期待在山林環境中，但姑姑卻不斷勸退，甚至建議從高中轉讀職校，讓他相當困惑，只好上網詢問：「森林系真的不好嗎？」

貼文曝光後，引來不少森林系畢業生留言回應。有校友分享，目前從事自然保育相關工作，認為森林系訓練內容扎實，能接觸多元領域；也有人指出，畢業後出路不只侷限於林業，包含公職體系、研究單位、國內外植物園與環境相關機構，都有發展機會，甚至有人分享自己目前在英國皇家植物園任職的經驗，鼓勵原PO只要努力，仍有機會走出國際舞台。

不過，也有網友提醒務實面向，直言森林系課程負擔不輕，需學習的專業內容相當廣泛，讀起來並不輕鬆；另有人建議，應先詳查各校森林系必修與選修課程內容，再評估是否符合自身興趣。此外，也有網友指出，國家公園相關職缺並非僅限森林系背景，仍可透過其他相關科系與考試管道進入。

另外也有網友表示，「姑姑無法為你的人生負責，你是唯一一個能為你自己的人生負責的人，做你想做的！」