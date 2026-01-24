冷眼集／立委畫錯重點 難解高教困境

教育部近年屢屢喊出大學要打「國際杯」，期許我國高教能與世界一流大學競逐，然而口號喊得震天價響，現實卻是面臨教授退休潮來勢洶洶，學制僵化也未能即時回應時代需求等難題，因此「大學法」確實應當適度修法，但重點問題在於如何修、怎麼修。

大學法修法倡議從二○二○年開始，不絕於耳，屢次由立委提案送入立法院教育文化委員會審議，然而修法重點多年來，卻多是關注於放寬校務會議學生代表席次、開放學生參與私校校長遴選。學生權益雖是近年校園顯學，但在高教競爭力快速流失、制度彈性不足的此刻，這類修法根本是畫錯重點，難以回應大學目前的困境。

更遑論部分立委提的草案提及「學生得依其居住事實申請遷入戶籍至大學」且主張保留原戶籍地權益，實在讓人匪夷所思；又或者以減少授課時數為誘因，鼓勵教師擔任校務會議代表，也枉顧部分領域教師已不容易開課、甚至教師數不足，減少其授課時數，最終恐會讓學生嚐到權益受損的苦果。

也無怪乎大學校長會疾呼，修法不是不行，而是應關注於更高層次，如開放更彈性的學制、解放一成不變的畢業學分，甚至嘗試讓業界與學界人才互通，以此緩解教授人才斷層問題，才是廿年一大修下的當務之急。

教育部長鄭英耀曾任中山大學校長，不會不知道大學法修法應秉持的方向，但從鄭校長轉職為鄭部長，則又不得不顧及黨內立委壓力，以及青年對執政黨的觀感，左右為難下，讓教育部多只能依賴大學校長為教育部背書。但教育部作為最高教育主管機關，更應站在教育專業立場拿出態度，才能讓打國際杯、拔擢高教不再淪為口號。