學界：新法應聚焦解決教授斷層

「大學法」廿年未修，不少大學校長昨在大學校長會議中建議，修法則應聚焦解決未來大專校院可能面臨的問題，如解決教授人才斷層問題，更能嘗試解放如必修學分、招生等體制，才能回應時代需求。

中國科大校長陳振遠建議，大學應該一起思考環境與區域間的變化，藉由修大學法，讓大學未來發展更健全。如未來十至廿年間，大學教授陸續退休，勢必造成嚴峻人才斷層，年輕人優先選擇進入業界、領取高年薪高報酬，「我們這輩有傻勁的退休後，到底誰來教書？」

陳振遠談到，大學法修法應著墨，如大學是否能與高科技業雙邊合聘人才，以及工程師五十歲退休後願意回頭支援大專校院，以彌補未來的人才斷層。

陽明交大校長林奇宏也說，各大專校院立場、狀況都不同，到底怎麼修莫衷一是。因此，比起修大學法，更應該修子法跟施行細則，建議重新思考教師聘用，如嘗試讓學界、業界人才適度互通，提高層級以解決問題，而非聚焦枝微末節。

台大校長陳文章表示，大學法修法應該側重於回應時代需求、彈性修正部分措施。如學士班一二八個畢業學分數十多年來都未異動，有些學系其實已不再需要修讀這麼多課程學分，修法能嘗試依照不同學系、專業給予不同的畢業學分認定；另也能修法協助推動學碩一貫制度，相信對爭取境外優秀學生會有幫助。