中山醫大與日本富山大學醫學部簽署MOU 推動交換學生實習機制

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
中山醫學大學與日本國力富山大學醫學部簽署MOU，建立交換學生與實習機制。圖／中山醫學大學提供
中山醫學大學與日本國力富山大學醫學部簽署MOU，建立交換學生與實習機制。圖／中山醫學大學提供

台中市中山醫學大學醫學院今天與日本國立富山大學醫學部簽署合作備忘錄（MOU），雙方將在醫學教學、臨床訓練、學術研究及師生交流等領域長期合作，建立學生交換、見習與實習機制，以及學術與行政人員交流等，保持制度化的國際夥伴關係。

中山醫大醫學院長葉兆斌與富山大學醫學部長中川崇代表簽署。根據合作內容，雙方以醫學院為核心，推動教師、研究人員與行政人員交流，建立學生交換、見習與實習制度，規畫執行合作研究計畫，並透過合辦學術會議、研討活動、學術資料與出版品交流，深化合作成果。

葉兆斌表示，這次合作是中山醫大推動醫學教育國際化的重要一步，透過制度化的合作機制，不僅能促進師生雙向交流，也能拓展研究能量，讓學生有更多機會接觸不同國家的醫療體系與臨床文化，提升未來醫療服務與病人照護品質。

中川崇指出，富山大學是日本北陸地區具代表性的國立綜合型大學，醫學部成立50周年，通過世界醫學教育聯盟（WFME）認證，符合國際醫學教育標準，畢業生具備報考美國醫師國家考試的資格，期待透過這次合作，與中山醫大共同讓醫學教育與研究接軌國際。

富山大學此次由中川崇率團來台參訪3天，除簽署MOU合作與會談，也拜會校方董事長與副校長，討論未來國際合作與醫學教育發展的方向。訪團參觀校內重要教學與研究設施，以及附設醫院的智能藥櫃與達文西手術系統等醫療設備。

中山醫大副校長林俊哲表示，富山大學學術領域多元，是設有附設醫院的國立綜合型大學，希望未來合作不僅限於醫學院，能逐步擴展到其他學院與研究領域，深化跨領域交流，讓國際合作發揮更大效益，回應社會健康與高等教育發展的需求。

富山大學醫學部參訪中山醫大的智慧醫療設備。圖／中山醫學大學提供
富山大學醫學部參訪中山醫大的智慧醫療設備。圖／中山醫學大學提供

