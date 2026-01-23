從橋牌國手到校友會領航者 補教界吳清亮接棒高師大校友會理事長

從橋牌國手到教育推手，橋牌桌上的沉穩與遠見，如今化為凝聚校友情誼的力量，補教界教育推手吳清亮接任高雄市國立高雄師範大學校友會新任理事長，他強調，將以凝聚各系所校友情誼為首要目標，匯聚更多力量回饋教育、扶植後進，讓高師大精神持續傳承。

吳清亮為宏儒補習班創辦人兼CEO，也是中華民國橋藝協會理事長，長年深耕教育，作育英才無數，更多次率領中華民國橋藝代表隊征戰國際舞台，於2018年雅加達亞運、2023年杭州亞運勇奪金牌與銀牌佳績，個人亦為亞洲盃橋牌比賽銀牌得主，過去兩年，他擔任高師大校務顧問，出錢出力。

這次接下校友會理事長，他立下目標，表示將以凝聚各系所校友情誼為首要目標，厚實組織基礎，善用校友多元專長，凝聚共識、提升運作效能。

高師大校友會成立至今已8屆、16年，第8、9屆理事長交接典禮日前舉行，校長王政彥率領師長與校友共同見證下，並由社會局副局長葉玉如監交，原任理事長黃澤華將印信交付給新任理事長吳清亮。歷屆理事長許文宗、陳逸虹、王東進、陳俊中、黃澤華都到場，披上象徵榮耀彩帶，共同見證世代交棒重要時刻，也期盼在新團隊帶領下持續茁壯。

包含前校長蔡培村、吳連賞，與副校長李昭蓉、唐硯漁、教務長楊巧玲及多位系所師長齊聚一堂，展現母校與校友會緊密相連的情誼，高雄市大學校友聯合會理事長劉柏楊也率幹部到場祝賀，致贈會務基金。

剛卸任第8屆理事長的黃澤華為知名銅雕藝術家，他致贈校長王政彥一座親自設計製作的校友會精神獎盃，象徵「承先啟後、齊聚一堂、共迎新里程碑」感謝母校栽培，以及理監事、顧問群的齊心協力，讓第8屆會務圓滿完成。王政彥感性說，歷屆理事長與理監事長期回饋母校、協助校務發展，讓高雄市校友會展現多元而厚實的能量。

高師大校友會第8、9屆理事長交接典禮圓滿落幕。圖／高師大提供