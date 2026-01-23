中山醫大與日本富山大學簽署MOU 推動長期交流

快訊

中央社／ 台中23日電

中山醫學大學醫學院與日本國立富山大學醫學部簽署合作備忘錄（MOU），未來將在醫學教育、臨床訓練、學術研究及師生交流等面向展開長期合作，建立制度化且可持續推動的國際夥伴關係。

中山醫學大學今天發布新聞稿，富山大學醫學部部長中川崇率團訪台，在中山醫大進行為期3天的訪問，隨行成員包括高雄啓三（Keizo Takao）與伊藤哲史（Tetsufumi Ito）等學術主管。此行除簽署合作備忘錄（MOU）與合作會談外，也拜會董事長周英香、副校長林俊哲與宋賢穎，就校際國際合作與醫學教育發展方向交換意見。

中山醫大醫學院院長葉兆斌與中川崇代表雙方簽署MOU，未來將以醫學院為核心，推動學術與行政人員交流，建立學生交換、見習與實習機制，並涵蓋醫學研究領域的學生交流與共同研究參與，同時規劃與執行合作研究計畫；將透過合辦學術會議與研討活動以及學術資料與出版品的交流，深化醫學教育與研究的實質合作。

行程也安排參訪校內貴重儀器中心、醫學模擬教學暨臨床技能訓練中心與虛擬解剖桌等特色教學場域設備，並前往附設醫院參觀智能藥櫃與達文西手術系統等臨床設施。

葉兆斌表示，透過制度化合作機制，未來可促進師生雙向交流與研究發展，讓學生有更多機會接觸不同醫療體系與臨床文化，進而回饋醫療品質提升與病人照護的實務。中川崇指出，期待透過學生交換與研究合作等項目交流，與中山醫大共同推動醫學教育與學術研究的國際接軌。

副校長林俊哲強調，富山大學為涵蓋多元學術領域且設有附設醫院的綜合型國立大學，期盼未來除醫學院的合作外，也能逐步拓展至其他學術面向，深化跨院、跨領域交流，使國際合作成果更具實質效益，並回應社會健康與高等教育發展需求。

