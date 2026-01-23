中山大學停車場變燒胎場？跑車甩尾冒煙惹眾怒 學生轟：才剛鋪好

西子灣近來頻傳有跑車在校園周邊「燒胎」甩尾炫技，引發民眾反感。一名中山大學的學生在校內停車場捕獲本尊，直擊跑車在剛完成重鋪的路面猛踩油門又急踩煞車，來回旋轉燒胎，摩擦路面冒出大量煙霧，不僅留下明顯黑色胎痕、也造成汙染空氣，學生將影片上傳到Threads爆料直呼「學校的路才剛鋪好，就被惡意燒胎破壞」。校方表示已交由警方處理。

從影片可見，一輛福特野馬跑車在停車格間來回甩尾，輪胎與地面劇烈摩擦，現場煙霧瀰漫，剛重鋪完成的柏油路面留下多道燒胎痕跡，學生無奈表示「西子灣已經夠臭了，怎麼會有人在停車場燒胎」，並點名希望校方正視處理。

畫面曝光後，網友紛紛湧入留言撻伐，痛批行為誇張、缺乏公德心，有人直言「把公用道路當遊樂場」、「才剛鋪好的新柏油，是為了讓大家安全好騎，不是來燒胎證明存在感」，也有人怒嗆「路面都損壞了，這要賠償了吧」、「燒胎遺留痕跡，可以提告毀損罪」。

部分車迷則從技術角度評論「為什麼覺得他煞車不太敢踩」、「踩太重後輪會被煞死」，也有人直言「想換輪胎也不是這樣，去賽車場玩啊」；另有網友調侃「改個 LSD 吧」、「拜託把車賣了，不要汙辱野馬 5.0」。

也有不少網友呼籲「去合法場地練車啦，在停車場練甩尾，把人家地上剛畫好的停車線磨成黑的沒有比較帥」、「想玩車沒問題，別用別人的安全替你買單」。

對此，中山大學表示，校方已調閱相關監視器畫面，並將資料移交警方處理，後續將依法追究相關責任。警方指出，燒胎屬於危險駕駛行為，不僅影響交通秩序也已觸法，依道路交通管理處罰條例第43條，可處新台幣6000元至3萬6000元罰鍰，並吊扣牌照半年，嚴重的還可能涉及公共危險罪，移送法辦。