寒假65天台師大辦永續冬季學院 逾300學生參與
台灣師範大學因實施「16週制」，今年寒假長達65天，校方抓緊假期期間舉辦「國際永續冬季學院」，邀請各國學者一同探討氣候變遷、能源轉型議題，吸引跨校300名學生參與。
台灣的大專1學期是18週，但「國立台灣大學系統」3校包括台大、台師大、台科大為銜接國際學制，都已實施16週制度。114學年度於民國114年12月22日開始放寒假，加上週六、週日共65天，被學生形容為「最長寒假」。
為了讓學生有「學習不中斷」的充實假期，台師大推動「國際永續冬季學院」，和英國格拉斯哥大學、日本九州大學等校合作，修課學生可獲得學分，吸引來自13校、超過300名學生參與，包含來自17國的境外學生與社會人士。
冬季學院於今天舉辦「2026跨國永續論壇」，邀請台灣永續能源研究基金會董事長簡又新等人與談，探討內容涵蓋氣候立法、城市永續規劃、水資源管理、地方創生等。
台師大校長吳正己表示，冬季學院的宗旨在於善用學期間隙深化學習，並整合「雙語標竿大學、國際化與大學社會責任」等方向，讓永續不僅是課堂中的知識，而是能夠回應真實世界挑戰的行動能力。
吳正己強調，全球面臨氣候變遷、能源轉型與社會韌性等重大課題之際，大學肩負培育永續人才與串連國際合作的重要責任。這次論壇只是起點，今年6月也將與格拉斯哥大學合辦暑期學校，讓學生到蘇格蘭學習專業知識，10月、11月也會與英國文化協會合辦年會，擴大台、英高等教育合作平台。
