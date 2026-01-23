校務會議學生代表比例 大學盼彈性授權各校自訂

快訊

中央社／ 高雄23日電

校務會議學生代表比例議題引發討論，大學端建議，希望能有彈性，讓學校依各自特色及規模來訂定校務會議代表組成比例。教育部則希望能漸進式提高學生比例。

115年全國大專校院校長會議今天舉行第2天議程，國立大學校院協會、國立科技大學校院協會、私立大學校院協進會、私立科技大學校院協進會提案討論大學法修法相關事宜，包括校務會議代表組成、校長遴選等。

國立大學校院協會理事長、台灣大學校長陳文章說明，校務會議代表有各種組成，討論議題通常是法規要點修正或重大工程、系所成立等，不一定和學生關注的議題有關，如果刻意固定校務會議中學生代表的比例，可能會讓學校經營上失去彈性。

陳文章認為，校務會議的學生代表比例應有些彈性，讓學校依各自特色和組成來訂定，例如國立大學可在現行學生代表比例不少於1/10的基礎上適度調整；至於與學生有關的事務，可透過類似學生事務委員會的跨處室單位討論，定期開會處理學生議題，不一定要到校務會議討論。

私立大學校院協進會理事長、大同大學校長何明果指出，公私立大學樣態、規模都不同，而私立學校董事會還要對學校財務、經營要負責，大學法修法應該考量並尊重各校的多元性，讓學校能依各自規模、特性，彈性訂定校務會議代表比例。

教育部高等教育司長廖高賢回應，立委於第11會期共提出15個大學法修法版本，包括師生校務參與、校長遴選組成等，教育部希望在維護大學自治和保障師生參與公共事務的前提下，通盤考量公私立大學差異，進行修法準備。

關於校務會議組成，廖高賢說明，教育部希望漸進式提高學生比例，並顧及學生實際參與狀況，且視學校狀況推動多元參與；至於校長遴選，目前國立大學校長遴選委員會有學生代表的已達8成；私校部分會再進一步考量，如何在執行面上照顧到學生參與或表達的權益。

校長遴選 教育部 修法

