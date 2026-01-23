新北深耕在地就學 大學特殊選才錄取率逾6成

快訊

中央社／ 新北23日電

新北市府教育局今天表示，新北學生在115學年度大學特殊選才表現亮眼，錄取率逾6成，多名學生憑藉資訊科技專長與國際競賽經歷脫穎而出，展現在地就學與適性發展的成果。

教育局今天發布新聞表示，115學年度大學特殊選才新北市共有259人報名，已有156人獲錄取，錄取率逾6成。

教育局說，石碇高中學生陳欣妤一舉錄取國立暨南國際大學、國立台灣海洋大學等5校6個科系。她國中畢業後選擇留在新北就學，善用校內住宿與工讀資源，在家庭遭逢變故與經濟壓力下，仍持續累積實力。

陳欣妤就學期間擔任FRC機器人競賽（FIRSTRobotics Competition）程式組長，並在能源與資訊安全相關競賽屢獲肯定，透過實作與競賽歷程，成功銜接電機與人工智慧領域。

樹林高中數理科技實驗班學生同樣傳出捷報，江定祐錄取國立宜蘭大學、國立聯合大學及中原大學，曾兩度帶領團隊晉級FRC休士頓世界錦標賽，在反覆試錯與優化中培養紮實工程思維。

教育局指出，新北市自111年起推動「在地就學大聯盟計畫」，以高中職特色發展工作圈為核心，系統性串聯大學資源，協助學生在高中階段即能銜接大學課程與專題學習；同時與多所大學簽署合作備忘錄，建置校校有數位化教學專區，提供學生多元修課與自主探索機會，讓學生在新北安心就學、勇敢逐夢。

