新北深耕在地就學 大學特殊選才錄取率逾6成

淡江大學智慧e筆研發團隊近日研發出「書作玉成——書法作品自動編排系統」，能幫助書法使用者快速編排出理想的佈局和落款的型式。是繼「美跡系統」、「碑帖字跡生成系統」之後，讓e筆作品於印前作出完美呈現。張炳煌表示，書法學習者雖有基礎，卻不易寫出想要的作品，而覺得遺憾。這套系統能讓e筆書法家，從布局到落款，作出令自己滿意的安排，確定好的完整作品，可以存檔，也能列印出來，達到最佳的學習參考功能。

2026-01-22 20:39