導入AI演算法加速新藥研發 北醫大學生獲Google博士獎學金

台北醫學大學醫學科技學院「癌症生物學與藥物研發博士學位學程」博士生林偉德（Tony Eight Lin），其以生物醫學背景榮獲Google 2025年博士生獎學金，獲獎者可獲得一萬美元獎學金作為博士研究期間經費支持，亦將由Google指派專屬研究導師。

北醫大表示，林偉德由癌症生物學與藥物研發研究所教授許凱程指導，不僅是北醫大首位獲得Google博士獎學金者，也是醫學背景大學第一人獲此殊榮。

許凱程指出，過去該獎項多由台大、清大、陽明交大、成大等理工背景學生獲得，林偉德以「生物醫學背景」成功獲獎，別具指標意義，也顯示生物醫學研究結合AI與演算法，已成為推動新藥研發與精準醫療的重要方向。

Google博士生獎學金為全球競爭最激烈的博士獎項之一，旨在表彰於電腦科學及相關領域中，投入具前瞻性與創新性的研究人才。2025年全台僅有3位博士生獲此殊榮，分別來自台北醫學大學、國立台灣科技大學及國立清華大學，獲獎者除可獲得1萬美元獎學金作，亦將由Google 指派專屬研究導師，深化學術與產業的交流合作。

林偉德研究聚焦於機器學習與深度學習在藥物早期開發中的應用，針對特定蛋白質標的，建立專屬的分子片段資料庫，優化模型預測效能，並整合多項開放原始碼工具，促進藥物研發領域的資料共享與跨國合作。

醫學科技學院院長潘秀玲表示，林偉德以醫學研究背景，將AI演算法導入藥物研發流程，展現AI驅動藥物研發的潛力。研究有助於加速早期新藥開發流程，將前期研發時程由約5年縮短至2年，回應了臨床與產業對新藥研發效率的需求。研究團隊亦開發分子片段演算法，進一步強化特定蛋白質片段的辨識能力，使模型在預測準確度與效能上皆有突破，為新藥早期開發提供技術支援。