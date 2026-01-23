德國薩克森邦2所大學訪北科大 深化AI半導體合作

快訊

中央社／ 台北23日電

來自德國薩克森自由邦的兩所大學團隊前往台北科技大學交流，未來將結合德勒斯登半導體產業聚落與AI應用發展趨勢，推動更長期緊密且具產業連結深度的台德高教夥伴關係。

北科大今天發布新聞稿指出，德國薩克森自由邦的德國茨維考應用科學大學（Westsächsische HochschuleZwickau）、德國齊陶－格利茨應用科學大學（Hochschule Zittau/Görlitz）的代表，近日偕同德國薩克森自由邦駐台科技辦事處處長金郁夫前往北科大訪問。

北科大提到，這兩所學校均座落於德國薩克森邦，為該邦應用科學大學體系的重要成員，長期與產業和區域發展連結，形成具工程技術、管理應用與創新研發能量的高教合作聚落；此次由薩克森自由邦駐台科技辦事處促成來訪，凸顯薩克森邦以制度化平台推動國際學研合作的策略。

在交流過程中，北科大指出，金郁夫介紹薩克森邦多元獎學金與學研支持資源，不論留學、交換、短期研修，皆有機會獲得支持，並鼓勵北科大師生善用薩克森邦完整的國際平台，拓展多元學習與研究路徑，未來將持續媒合北科大與德國各學研機構在半導體、AI等領域的實質合作。

北科大資訊工程系教授白敦文表示，德國應用科學大學體系在「應用研究落地」與「產學協作」方面成果豐碩，與北科大培育務實人才的理念高度契合；未來可由微電子、資安、智慧系統等方向切入，透過共同專題、聯合指導、實驗室合作，培養學生在國際團隊中的創新能力。

台積電宣布投資德國薩克森自由邦德勒斯登設廠後，半導體、微電子、AI與智慧系統等領域也成為台德雙方高度關注的合作重點。

北科大提到，將與兩所學校研議雙聯學制合作、洽談新簽校級合作備忘錄等，雙方也同意以薩克森邦合作夥伴為基礎，結合德勒斯登半導體產業聚落與AI應用發展趨勢，推動更緊密、長期且具產業連結深度的台德高教夥伴關係。

北科大 德國 半導體

