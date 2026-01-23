國科會批學界 台大校長：論文還是得看
國科會主委吳誠文昨呼籲大學校長，不應只算論文數量，而是該跟產業實務接軌，引發討論。對此，台大校長陳文章則認為「論文還是得看。」但應重視論文的品質，不要偏廢只聚焦發表數目。
陳文章表示，論文是展現學生老師的研究成果、是知識的演進，可以看到前人尚未做到的成果；再者，對學生而言更是一種訓練，透過撰寫論文整體檢視自己的能力。
「我認為論文還是要看。」陳文章談到，只是不要過於偏廢、只算發表篇數，吳誠文的主軸應是要呼籲大學重視論文的品質，品質提升則國際影響力自然提高，世界自然會給予認可。
台科大校長顏家鈺則認為，大學的社會貢獻不容易衡量，用論文相對容易些。
顏家鈺說，學校很努力在思考方法，看如何將對社會的貢獻納入評比考量，如有多少研究可落地成為產品。
屏科大校長張金龍也說，學界很容易陷入論文數量的迷思，畢竟是最容易量化的方式，如送出固定的篇數就能升等。但對科大而言，一直以來都是側重「技術優先」，目前屏科大也推出各種升等方式，如教學、技術升等，已不見得只看論文。
私立科技大學校院協進會、朝陽科技大學校長鄭道明則說，私立科大樂見其成，很多老師甚至是拿業界題目做研究、變成企業的即戰力，培養學生實務能力，也能幫助業界解決問題、更有競爭力。
