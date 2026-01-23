台灣科技領先 吳誠文嗆學界丟臉「還在算論文數量」

為期兩天全國大專校院校長會議昨在屏科大登場。國科會主委吳誠文昨出席時向大學校長喊話，強調教授的責任不應只停留在寫論文，台灣的科技業成就有目共睹，「但學界沒辦法，這不是丟臉嗎？」對此，教育部長鄭英耀則坦言，大學在看待教授升等一事上確實太在意量化指標，「囿於小確幸」，但實際成果可能十分有限。

吳誠文昨以「振興科技提升研發效益」為題發表演講。他表示，台積電最先進的製程都在台灣量產，高雄廠、新竹母廠正生產二奈米，而三奈米技術台灣也是世界一流，量產高且技術成熟。

吳誠文說，因產業成就有目共睹，世界現在也不敢輕忽台灣的學術，但要拜託各大學，過去前人訂立很多數字績效指標，現在則要思考，是否繼續使用如論文數、技轉數目金額等數字管理，期待大學一起改變。

吳誠文舉例，如生技醫藥領域，不應以論文發表數量為目的、不是算有多少Science期刊篇數，應回歸看學者的貢獻，如醫材、藥物被批准的廣度與深度，「算論文、專利數量是沒信心的機構。」因沒有評量能力才用數字管理。製造業可用數字管理達到生產效益，但學術研發不應該。

吳誠文表示，教師願做研究，國科會都會支持，但教授的責任不是只有寫論文，台灣的科技業世界第一，「但學界沒辦法，這不是丟臉嗎？」國科會的計畫審核已異動，也跟轄下各學門討論，都認同學術界不應是象牙塔、不應只算paper數量，應該跟產業實務接軌。

吳誠文鼓勵大學，強化專業同儕互評、修訂升等評量辦法，不要再發論文獎金，要脫離宛如從「南京政府」帶來的思維。學者應該對全世界做出貢獻，而非只對論文篇數有貢獻。

鄭英耀也表示，學術論文發表，確實是與世界分享成果，但應只是手段，而非將論文發表視為最終目的。如果只在意數字，也許能衝出一定的數量、囿於小確幸，但實際成果可能十分有限。

鄭英耀說，部分升等、評鑑指標確實應考量到各種面向，讓科研能量轉化成對社會有所貢獻，如歐美等名校更是強調「直接對準社會」，在國際排名上也確實有亮麗的成績。