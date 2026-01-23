快訊

嬰兒奶粉食安風波：雀巢、拉克塔利斯自主下架商品有哪些？

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣科技領先 吳誠文嗆學界丟臉「還在算論文數量」

聯合報／ 記者許維寧／屏東報導
國科會主委吳誠文昨出席全國大專校院校長會議時提到，台灣的科技業成就有目共睹，「但學界沒辦法，這不是丟臉嗎？」圖／教育部提供
國科會主委吳誠文昨出席全國大專校院校長會議時提到，台灣的科技業成就有目共睹，「但學界沒辦法，這不是丟臉嗎？」圖／教育部提供

為期兩天全國大專校院校長會議昨在屏科大登場。國科會主委吳誠文昨出席時向大學校長喊話，強調教授的責任不應只停留在寫論文，台灣的科技業成就有目共睹，「但學界沒辦法，這不是丟臉嗎？」對此，教育部長鄭英耀則坦言，大學在看待教授升等一事上確實太在意量化指標，「囿於小確幸」，但實際成果可能十分有限。

吳誠文昨以「振興科技提升研發效益」為題發表演講。他表示，台積電最先進的製程都在台灣量產，高雄廠、新竹母廠正生產二奈米，而三奈米技術台灣也是世界一流，量產高且技術成熟。

吳誠文說，因產業成就有目共睹，世界現在也不敢輕忽台灣的學術，但要拜託各大學，過去前人訂立很多數字績效指標，現在則要思考，是否繼續使用如論文數、技轉數目金額等數字管理，期待大學一起改變。

吳誠文舉例，如生技醫藥領域，不應以論文發表數量為目的、不是算有多少Science期刊篇數，應回歸看學者的貢獻，如醫材、藥物被批准的廣度與深度，「算論文、專利數量是沒信心的機構。」因沒有評量能力才用數字管理。製造業可用數字管理達到生產效益，但學術研發不應該。

吳誠文表示，教師願做研究，國科會都會支持，但教授的責任不是只有寫論文，台灣的科技業世界第一，「但學界沒辦法，這不是丟臉嗎？」國科會的計畫審核已異動，也跟轄下各學門討論，都認同學術界不應是象牙塔、不應只算paper數量，應該跟產業實務接軌。

吳誠文鼓勵大學，強化專業同儕互評、修訂升等評量辦法，不要再發論文獎金，要脫離宛如從「南京政府」帶來的思維。學者應該對全世界做出貢獻，而非只對論文篇數有貢獻。

鄭英耀也表示，學術論文發表，確實是與世界分享成果，但應只是手段，而非將論文發表視為最終目的。如果只在意數字，也許能衝出一定的數量、囿於小確幸，但實際成果可能十分有限。

鄭英耀說，部分升等、評鑑指標確實應考量到各種面向，讓科研能量轉化成對社會有所貢獻，如歐美等名校更是強調「直接對準社會」，在國際排名上也確實有亮麗的成績。

延伸閱讀

國科會主委籲學術研究別只看論文數 台大校長：「論文還是得看」要重品質

台灣科技業世界第一 吳誠文：學界沒辦法這不是丟臉嗎？

鄭英耀廢校事會議等發言惹議 教育部：目前無廢除校事會議規劃

不滿校事會議改革案「教師要上街」 教長鄭英耀首表態：終極目標廢除校事會議

相關新聞

學界衝論文數 教育部長：大學太在意量化指標…恐囿於發表「小確幸」

國科會主委吳誠文今天呼籲，學界應該一同改變，突破過去算論文數目、算技轉數目金額的「數字管理」思維，應重視實質貢獻。教育部...

台灣科技領先 吳誠文嗆學界丟臉「還在算論文數量」

為期兩天全國大專校院校長會議昨在屏科大登場。國科會主委吳誠文昨出席時向大學校長喊話，強調教授的責任不應只停留在寫論文，台...

國科會批學界 台大校長：論文還是得看

國科會主委吳誠文昨呼籲大學校長，不應只算論文數量，而是該跟產業實務接軌，引發討論。對此，台大校長陳文章則認為「論文還是得...

淡江大學智慧e筆再突破 「書作玉成」系統實現書法自動佈局

淡江大學智慧e筆研發團隊近日研發出「書作玉成——書法作品自動編排系統」，能幫助書法使用者快速編排出理想的佈局和落款的型式。是繼「美跡系統」、「碑帖字跡生成系統」之後，讓e筆作品於印前作出完美呈現。張炳煌表示，書法學習者雖有基礎，卻不易寫出想要的作品，而覺得遺憾。這套系統能讓e筆書法家，從布局到落款，作出令自己滿意的安排，確定好的完整作品，可以存檔，也能列印出來，達到最佳的學習參考功能。

中正大學傑出校友陳金樹回饋母校 成立興達圓夢獎學金

國立中正大學傑出校友、興達開發建設董事長陳金樹回饋母校，設立「興達圓夢獎學金」，今年首屆共有3組團隊獲獎，他也走入課堂分...

國科會主委籲學術研究別只看論文數 台大校長：「論文還是得看」要重品質

國科會主委吳誠文今天於全國大專校院校長會議上表示，學界應該突破過去算論文數目、算技轉數目金額的「數字管理」思維，鼓勵大學...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。