中正大學傑出校友陳金樹回饋母校 成立興達圓夢獎學金

國立中正大學傑出校友、興達開發建設董事長陳金樹回饋母校，設立「興達圓夢獎學金」，今年首屆共有3組團隊獲獎，他也走入課堂分享企業經營心法，攜手紫荊不分系主任陳俊益合作開設「企業社會責任與公司治理」課程，培育跨域能力人才，成為產學合作育才新典範。

陳金樹說，學生擁有許多創新夢想與改變社會熱忱，但往往受限於經費而難以實踐，他認為教育不應侷限於書本與教室，更應將知識轉化為改變世界的力量，成立興達圓夢獎學金，希望成為學生堅強後盾，支持學生跨域實踐，走出傳統科系框架，將理想轉化為具體行動。

首屆興達圓夢獎學金有3組團隊獲獎。紫荊不分系學生吳冠穎提出SeismiFit裝震模組計畫，設計具備免破壞、可重複利用的家具防震裝置；紫荊不分系學生李仟勻、林恩、林彥廷拍攝紀錄片，探討脆弱家庭與社會安全網議題，促進社會對話；歷史系學生林澔晨推動國際跨校英語工作坊，建立台灣與丹麥學生交流管道。

紫荊不分系陳俊益主任表示，興達建設此次的善舉，是對學生的實質肯定，傳遞勇於跨域、敢於圓夢精神，也支持紫荊不分系持續培育具社會影響力的未來領袖，未來將持續秉持開放創新教學理念，善用企業挹注的每一分資源，培育更多具備社會影響力的未來領袖。