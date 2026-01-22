淡江大學智慧e筆再突破 「書作玉成」系統實現書法自動佈局

淡江大學智慧e筆研發團隊近日研發出「書作玉成——書法作品自動編排系統」，能幫助書法使用者快速編排出理想的佈局和落款的型式。是繼「美跡系統」、「碑帖字跡生成系統」之後，讓e筆作品於印前作出完美呈現。張炳煌表示，書法學習者雖有基礎，卻不易寫出想要的作品，而覺得遺憾。這套系統能讓e筆書法家，從布局到落款，作出令自己滿意的安排，確定好的完整作品，可以存檔，也能列印出來，達到最佳的學習參考功能。

「書作玉成」系統由資訊工程學系教授洪文斌、林其誼，與文錙藝術中心主任張炳煌組成團隊研發。在智慧e筆結合AI人工智慧科技的研發下，採用大量的資料數據，幫助書藝家將作品臻至理想境界。「書作玉成」十分個性化，系統內存入標準草書及篆隸楷行草各體字形，任由使用者載入各種自訂或自選的詩詞字句內容，以及置入落款時想要的款文字句。

最貼心的是，這系統已經完成線上平台設置，免費提供有心學習者，上網直接進入學習系統，可在很快時間內學到自己想要書寫的作品。淡江大學表示，這個突破，讓使用者不需像以往下載e筆書寫系統龐大容量的圖檔，節省使用者體驗app的時間及增進使用流暢性及方便性。

張炳煌表示，為推動文字書法傳承，淡江25年來將書藝經過數位轉型，與AI結合，進行研發，並著力於教育上應用。目前在教育部生生用平板的政策下，已將小學語文三版本的生字書寫教育編成教材，在iPad工具上可以應用。淡江也設專有課程，日本的大學也正與本校研究導入e筆，全面推動。他也表示，繼空靈書法暨太極揮毫的展現，將持續推向與舞蹈等相關藝術結合，成為書法科技的跨域表現。

技術開發上，e筆可在Windows系統以書寫板使用，更方便的是使用iPad+Apple Pencil，這是國際通行的工具，方便在國際上推廣，今年已在日本舉行展覽及座談會，成果卓著，明年五月將在美國芝加哥進行推廣。