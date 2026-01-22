快訊

車上載滿運動飲料 國一南下苗栗頭份路段火燒車回堵2公里

影／小貨車突燒成火球 國一頭份南下路段火勢猛烈車流回堵

金管會再對壽險開罰 新壽不動產取得與開發違反內控遭罰395萬元

淡江大學智慧e筆再突破 「書作玉成」系統實現書法自動佈局

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
系統內存入標準草書及篆隸楷行草各體字形，任由使用者載入各種自訂或自選的詩詞字句內容，以及置入落款時想要的款文字句。圖／紅樹林有線電視提供
系統內存入標準草書及篆隸楷行草各體字形，任由使用者載入各種自訂或自選的詩詞字句內容，以及置入落款時想要的款文字句。圖／紅樹林有線電視提供

淡江大學智慧e筆研發團隊近日研發出「書作玉成——書法作品自動編排系統」，能幫助書法使用者快速編排出理想的佈局和落款的型式。是繼「美跡系統」、「碑帖字跡生成系統」之後，讓e筆作品於印前作出完美呈現。張炳煌表示，書法學習者雖有基礎，卻不易寫出想要的作品，而覺得遺憾。這套系統能讓e筆書法家，從布局到落款，作出令自己滿意的安排，確定好的完整作品，可以存檔，也能列印出來，達到最佳的學習參考功能。

「書作玉成」系統由資訊工程學系教授洪文斌、林其誼，與文錙藝術中心主任張炳煌組成團隊研發。在智慧e筆結合AI人工智慧科技的研發下，採用大量的資料數據，幫助書藝家將作品臻至理想境界。「書作玉成」十分個性化，系統內存入標準草書及篆隸楷行草各體字形，任由使用者載入各種自訂或自選的詩詞字句內容，以及置入落款時想要的款文字句。

最貼心的是，這系統已經完成線上平台設置，免費提供有心學習者，上網直接進入學習系統，可在很快時間內學到自己想要書寫的作品。淡江大學表示，這個突破，讓使用者不需像以往下載e筆書寫系統龐大容量的圖檔，節省使用者體驗app的時間及增進使用流暢性及方便性。

張炳煌表示，為推動文字書法傳承，淡江25年來將書藝經過數位轉型，與AI結合，進行研發，並著力於教育上應用。目前在教育部生生用平板的政策下，已將小學語文三版本的生字書寫教育編成教材，在iPad工具上可以應用。淡江也設專有課程，日本的大學也正與本校研究導入e筆，全面推動。他也表示，繼空靈書法暨太極揮毫的展現，將持續推向與舞蹈等相關藝術結合，成為書法科技的跨域表現。

技術開發上，e筆可在Windows系統以書寫板使用，更方便的是使用iPad+Apple Pencil，這是國際通行的工具，方便在國際上推廣，今年已在日本舉行展覽及座談會，成果卓著，明年五月將在美國芝加哥進行推廣。

日本 淡江大學 書法家

延伸閱讀

淡水稅捐處邀大師揮毫 捐雲端發票送春聯迎馬年

竹北春聯「如意馬」亮相 鄭朝方攜書法名家葉國居揮毫

看筆墨詩詞交織飲食文化 羅凡晸台南新營辦詩書創作展

教小學生寫好字 台江書法小學堂大手教小手三代同樂

相關新聞

學界衝論文數 教育部長：大學太在意量化指標…恐囿於發表「小確幸」

國科會主委吳誠文今天呼籲，學界應該一同改變，突破過去算論文數目、算技轉數目金額的「數字管理」思維，應重視實質貢獻。教育部...

淡江大學智慧e筆再突破 「書作玉成」系統實現書法自動佈局

淡江大學智慧e筆研發團隊近日研發出「書作玉成——書法作品自動編排系統」，能幫助書法使用者快速編排出理想的佈局和落款的型式。是繼「美跡系統」、「碑帖字跡生成系統」之後，讓e筆作品於印前作出完美呈現。張炳煌表示，書法學習者雖有基礎，卻不易寫出想要的作品，而覺得遺憾。這套系統能讓e筆書法家，從布局到落款，作出令自己滿意的安排，確定好的完整作品，可以存檔，也能列印出來，達到最佳的學習參考功能。

中正大學傑出校友陳金樹回饋母校 成立興達圓夢獎學金

國立中正大學傑出校友、興達開發建設董事長陳金樹回饋母校，設立「興達圓夢獎學金」，今年首屆共有3組團隊獲獎，他也走入課堂分...

國科會主委籲學術研究別只看論文數 台大校長：「論文還是得看」要重品質

國科會主委吳誠文今天於全國大專校院校長會議上表示，學界應該突破過去算論文數目、算技轉數目金額的「數字管理」思維，鼓勵大學...

台灣科技業世界第一 吳誠文：學界沒辦法這不是丟臉嗎？

國科會主委吳誠文今天於全國大專校院校長會議上表示，台灣的學界應該一起進化、改變，突破過去算論文數目、算技轉數目金額的「數...

南北2大國際金融學院 政大找前財政部長當院長、中山找電機博士代理3年

前總統蔡英文任內的重大財經政策之一在培養人才，在台灣南北設兩大國際金融研究學院，不過中山大學國際金融研究學院，竟找來非金融出身的電機博士郭志文代理了院長三年，如今將改選，是否讓郭志文續任引起校內議論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。