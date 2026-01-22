國科會主委籲學術研究別只看論文數 台大校長：「論文還是得看」要重品質

國科會主委吳誠文今天於全國大專校院校長會議上表示，學界應該突破過去算論文數目、算技轉數目金額的「數字管理」思維，鼓勵大學強化專業同儕互評、修訂升等評量辦法。台大校長陳文章則認為，「論文還是得看。」但應重視論文的品質，不要偏廢只聚焦發表數目。

吳誠文今呼籲各大學，前人確實訂立很多數字績效指標，但現在要思考，是否繼續使用如算論文數、技轉數目金額等數字管理，期待大學要一起改變。鼓勵學校強化專業同儕互評、修訂升等評量辦法，「不要再發論文獎金。」

陳文章表示，「每一面都要重視，論文當然也是重要的。」大學研究要講求對社會、世界有貢獻外，論文當然也是展現學生老師的研究成果、是知識的演進，可以看到前人尚未做到的成果；再者，對學生而言更是一種訓練，透過撰寫論文整體檢視自己的能力。

陳文章談到，「我認為論文還是要看。」只是不要過於偏廢、只算發表篇數，吳誠文的主軸應是要呼籲大學重視論文的品質，論文品質的意義應大過其產出的數量，做到實質上的精進，品質提升則國際影響力自然提高，世界自然會給予認可。

台科大校長顏家鈺表示，為何過去外界總認為大學無法做得徹底，在於社會貢獻不容易衡量，用paper相對容易。學校很努力在思考方法，看如何將對社會的貢獻納入評比考量，如有多少研究落地成為產品，科大確實有些客觀數據可以執行，但真的還在努力中。

屏科大校長張金龍也指出，學界很容易陷入論文數量的迷思，畢竟是最容易量化的方式，如送出固定的篇數就能升等。但對科大而言，一直以來都是側重「技術優先」，目前屏科大也推出各種升等方式，如教學、技術升等，已不見得只看paper（論文）。學校一直在推動不同的升等軌道，已經是行之有年，技術、實務應優先。

大同大學校長何明果說，不要「為了指標而忘了目標」，過去做研究時，即便知道很困難的題目不容易發表，但還是會努力去做，也勉勵教師，改做什麼事就做什麼事，自己的理想要自己堅持。