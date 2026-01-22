台灣科技業世界第一 吳誠文：學界沒辦法這不是丟臉嗎？
國科會主委吳誠文今天於全國大專校院校長會議上表示，台灣的學界應該一起進化、改變，突破過去算論文數目、算技轉數目金額的「數字管理」思維。他舉例，如生醫領域，應該計算藥材被批准的廣度、深度，算論文與專利數，是機構沒信心下的做為，鼓勵大學強化專業同儕互評、修訂升等評量辦法。
吳誠文今天於全國大專校院校長會議上以「振興科技提升研發效益為題」發表演講，他表示，以半導體為例，台積電最先進的製程都在台灣量產，高雄廠、新竹母廠正在生產二奈米，而三奈米技術台灣也是世界一流，量產高且技術成手。
吳誠文談到，因為產業成就有目共睹，全世界現在也不敢輕忽台灣的學術，於是要拜託各大學的學者，過去前人確實訂立很多數字kpi指標，但現在要思考，是否繼續使用如算論文數、技轉數目金額等數字管理，現在期待大學要一起改變。
吳誠文舉例，如生技醫藥領域，台灣有很多優秀學者，但不應以論文發表數量為目的、不是算有多少Science期刊篇數，應回歸看學者的貢獻，如醫材、藥物被批准的廣度與深度，「算論文、專利數量是沒信心的機構。」因沒有評量能力，才用數字管理。製造業可以用數字管理達到可靠度、生產效益，但學術研發則不應。
吳誠文表示，每個老師願意做研究，無論是前瞻或落地，國科會都願意支持。但教授的責任不是只有寫論文，台灣的科技業世界第一，「但學界沒辦法，這不是丟臉嗎？」國科會已經跟轄下各學門討論過，都認同學術界不應是象牙塔，應該跟產業、實務接軌。
吳誠文鼓勵大學，強化專業同儕互評、修訂升等評量辦法，「不要再發論文獎金了。」要尊重各領域專業，脫離宛如從「南京政府」帶來的思維。學者應該對全世界做出貢獻，而非只對論文篇數有貢獻。
