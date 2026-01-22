快訊

削骨拔智齒苦幹1.5小時仍失敗 別人花10秒…牙醫師被求償20萬

川普對格陵蘭「終極方案」！傳加碼每人發3000萬 但有1前提

免費好康不要貪！LINE曝最新盜帳號手法 要這資訊「就是詐騙」

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣科技業世界第一 吳誠文：學界沒辦法這不是丟臉嗎？

聯合報／ 記者許維寧／屏東即時報導
國科會主委吳誠文今天於全國大專校院校長會議上表示，台灣的學界應該一起進化、改變，突破過去算論文數目、算技轉數目金額的「數字管理」思維。記者許維寧／攝影
國科會主委吳誠文今天於全國大專校院校長會議上表示，台灣的學界應該一起進化、改變，突破過去算論文數目、算技轉數目金額的「數字管理」思維。記者許維寧／攝影

國科會主委吳誠文今天於全國大專校院校長會議上表示，台灣的學界應該一起進化、改變，突破過去算論文數目、算技轉數目金額的「數字管理」思維。他舉例，如生醫領域，應該計算藥材被批准的廣度、深度，算論文與專利數，是機構沒信心下的做為，鼓勵大學強化專業同儕互評、修訂升等評量辦法。

吳誠文今天於全國大專校院校長會議上以「振興科技提升研發效益為題」發表演講，他表示，以半導體為例，台積電最先進的製程都在台灣量產，高雄廠、新竹母廠正在生產二奈米，而三奈米技術台灣也是世界一流，量產高且技術成手。

吳誠文談到，因為產業成就有目共睹，全世界現在也不敢輕忽台灣的學術，於是要拜託各大學的學者，過去前人確實訂立很多數字kpi指標，但現在要思考，是否繼續使用如算論文數、技轉數目金額等數字管理，現在期待大學要一起改變。

吳誠文舉例，如生技醫藥領域，台灣有很多優秀學者，但不應以論文發表數量為目的、不是算有多少Science期刊篇數，應回歸看學者的貢獻，如醫材、藥物被批准的廣度與深度，「算論文、專利數量是沒信心的機構。」因沒有評量能力，才用數字管理。製造業可以用數字管理達到可靠度、生產效益，但學術研發則不應。

吳誠文表示，每個老師願意做研究，無論是前瞻或落地，國科會都願意支持。但教授的責任不是只有寫論文，台灣的科技業世界第一，「但學界沒辦法，這不是丟臉嗎？」國科會已經跟轄下各學門討論過，都認同學術界不應是象牙塔，應該跟產業、實務接軌。

吳誠文鼓勵大學，強化專業同儕互評、修訂升等評量辦法，「不要再發論文獎金了。」要尊重各領域專業，脫離宛如從「南京政府」帶來的思維。學者應該對全世界做出貢獻，而非只對論文篇數有貢獻。

論文 吳誠文 國科會 大學教授

延伸閱讀

學生被迫「多考自保」報考學測科目逐年增 教育部將請招聯會討論

台積電發聲憂心綠電開發 童子賢：昂貴能源不利產業發展

中首設應急管理大學 樹牢「政治建校」、培育複合型人才

鄭麗君：院級平台結合公民創新力量 盼淨零轉型走出台灣模式

相關新聞

台灣科技業世界第一 吳誠文：學界沒辦法這不是丟臉嗎？

國科會主委吳誠文今天於全國大專校院校長會議上表示，台灣的學界應該一起進化、改變，突破過去算論文數目、算技轉數目金額的「數...

南北2大國際金融學院 政大找前財政部長當院長、中山找電機博士代理3年

前總統蔡英文任內的重大財經政策之一在培養人才，在台灣南北設兩大國際金融研究學院，不過中山大學國際金融研究學院，竟找來非金融出身的電機博士郭志文代理了院長三年，如今將改選，是否讓郭志文續任引起校內議論。

大學生進駁二輕軌軌道區拍畢業照 遊客傻眼「有夠誇張！」

一群大學生選擇在高雄市駁二特區拍畢業紀念照，竟全部進入輕軌軌道區排排站拍照，令往來遊客看傻眼，將影片貼上網路社群，直稱「...

研究所已成立20年 中央大學今年新設「法律與政府學系」大學部

國立中央大學宣布新成立「法律與政府學系」，預計115學年度正式對外招生。該系以既有的「法律與政府研究所」為基礎，強調將以...

影／苗栗北上求學女大生跑外送賺學費 鍾東錦哽咽：不要再有這種事

苗栗縣長鍾東錦上午參加「苗栗縣獎助學金」頒獎典禮，提及今天一早看到新聞報導有個苗栗小女生隻身到台北求學，在藝術大學戲劇系...

緬甸姊妹重病 萬能科大救助送暖「守護她們重返校園、回鄉創業」

桃園市萬能科技大學一對緬甸籍姊妹姜祥柔與姜祥恬，在雙親離世後相依為命，不料大姊近期突發重病住院，醫療與生活費陷入困境。校...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。