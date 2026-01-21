大學生進駁二輕軌軌道區拍畢業照 遊客傻眼「有夠誇張！」
一群大學生選擇在高雄市駁二特區拍畢業紀念照，竟全部進入輕軌軌道區排排站拍照，令往來遊客看傻眼，將影片貼上網路社群，直稱「有夠誇張！」。
這群大學生拍照的地方，在高雄市鹽埕區莒光街底，輕軌旁正好有家潮店，斗大的店名中有「崩潰」字樣，正呼應遊客看到他們在輕軌軌道區拍照的心境。
遊客見這群大學生進入軌道區拍照，在網路留言，叫他們離開還不理，還說有車來會走，「現在人怎麼了？教育失敗，有夠誇張！」
高雄市捷運警察隊表示，行人禁止進入輕軌軌道區，軌道區旁也都有設相關警告標示，人車不得隨意跨越軌道。根據大眾捷運法規定，人車進入大眾捷運系統之路線、橋樑、隧道、涵管內及站區內非供公眾通行之處所，將可處行為人或駕駛人1500元7500元罰鍰。
