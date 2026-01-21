研究所已成立20年 中央大學今年新設「法律與政府學系」大學部

快訊

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
中央大學宣布新成立「法律與政府學系」，預計115學年度正式對外招生。圖／中央大學秘書室提供

國立中央大學宣布新成立「法律與政府學系」，預計115學年度正式對外招生。該系以既有的「法律與政府研究所」為基礎，強調將以「法政」為本，回應環境與氣候、AI與數位治理、行政管制與立法等議題，培育兼具法律素養與公共治理視野的專業人才。

中央大學表示，學校法政傳統深厚，自民國95年創設研究所以來，以跨領域教學著稱。此次升級為學系，課程將涵蓋法律、公共政策兩大主軸，開設憲法、行政法、刑法、民商法、公共行政、人權、環境及族群等多元課程，並導入個案研析與政策評估工具，培養學生問題診斷與治理溝通的實作能力。

實務鏈結方面，中央大學指出，法政系將延續與法院、政府法制單位、律所與非營利組織的合作，提供機構實習與公民參與課程。同時，研究所成立的「法律服務中心」也將納入系務，結合多位義務律師提供校內外免費諮詢。校內資源部分，未來將與「永續與綠能科技學院」協力探討淨零、公正轉型等法制解方，並與客家學院合作深化族群與社會公平研究。

關於畢業生就業面向，中央大學指出，學生可投入司法與法制職系、一般與專業行政、政策分析與智庫研究、企業合規與公共事務、非營利組織治理等領域。學制規畫上，大學部以法律與政府72學分專業核心為主，搭配通識與外語基礎課程，並銜接校級學分學程，提供學生多元選修與雙專長路徑。

