南北2大國際金融學院 政大找前財政部長當院長、中山找電機博士代理3年

前總統蔡英文任內的重大財經政策之一在培養人才，在台灣南北設兩大國際金融研究學院，不過中山大學國際金融研究學院，竟找來非金融出身的電機博士郭志文代理了院長三年，如今將改選，是否讓郭志文續任引起校內議論。

2022年蔡英文任內，為提升台灣金融人才接軌國際，教育部集結中山、政大和超過22個國內金融機構單位，合組國家級的「國際金融管理學院」。金融總會與金融研訓院共同推動，「北政大、南中山」兩所國立頂大領軍，成為台灣在金融領域國際級人才的培育重鎮。國家級的南北兩大國際金融學院，目標就是集結產官學研的力量，由企業高階主管帶著問題來、由學校聘請國際級名師前來解惑，希望提升台灣的金融人才視野和思惟，接軌當前國際金融趨勢。

政治大學國際金融學院現任院長是蘇建榮教授，蘇建榮在2024年8月1日正式就任，他接替了在2022年病逝的首任院長李勝彥。蘇建榮曾任財政部長，是一位知名的財經學者與教授。

政大網站寫著蘇建榮學經歷：美國賓州州立大學經濟學博士；曾任財政部長、財政部政務次長、台北市財政局長、台灣金融研訓院董事長等職。

中山大學國際金融學院網站上掛的代理院長郭志文，本職為中山大學通訊工程研究所教授兼副校長。學歷：美國德州大學電機工程博士；專長：微波電路、數值電磁學、電磁相容。中山大學三年多前這一安排，在校內曾引起不少議論，為何會找非金融出身的學者管政府當年最重視的金融人才培育？

中山大學國際金融學院將在2月改組，郭志文能否再代理院長，受到學術界與金融界的關注。

聚傳媒