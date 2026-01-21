影／苗栗北上求學女大生跑外送賺學費 鍾東錦哽咽：不要再有這種事
苗栗縣長鍾東錦上午參加「苗栗縣獎助學金」頒獎典禮，提及今天一早看到新聞報導有個苗栗小女生隻身到台北求學，在藝術大學戲劇系就讀，但她的經濟狀況很不好，要靠打工、送外賣完成學業，這故事雖勵志並有紀錄影片，但他看了「很不舒服」，為什麼見不到苗栗鄉親伸出援手，這讓他很驚訝，顯然社會、縣府都有問題，鍾東錦為此一度哽咽，他呼籲不論師長、地方民代、村里長如果知悉類似情況，一定要讓縣府知道並適時提供協助。
鍾東錦表示，苗北地區企業捐贈獎助學金的資源較多，其中陳清波文教基金會多年來已頒發近億元獎助學金，他先前每年也針對中港溪的清寒子弟、成績優異學子頒發獎助學金，但他發現苗南地區的獎學金資源較少，為區域平衡，因此去年由縣府教育處開辦「苗栗縣獎助學金」，透過企業、個人捐款，對學生發放獎助學金，獲得獎學金或助學金的學生既是榮耀，也是幫助。
鍾東錦說，地方上有愛心的企業家很多，還有跨縣市來頒發獎助學金、協助苗栗學子的科技公司，今天看到這個女生的故事感覺「很辛酸」，有如此資質佳、又肯上進的學子，在因經濟感到無助的時刻，苗栗鄉親卻無法伸出援手或不聞不問，那未免太冷血了，類似這名女生的故事，他不希望再發生，有訊息一定要讓他知道，如果縣府沒能力來幫忙，就是縣府的不對，無論如何都應尋求社會資源，至少設法伸出一隻手幫忙，類似苗栗小女生的故事，他不希望再發生。
