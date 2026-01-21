快訊

低溫範圍擴大！15縣市低溫特報恐10度以下 一路凍到明天晚上

美軍下令1500名北極精兵待命 專家指疑點憂心「恐對格陵蘭動武」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／苗栗北上求學女大生跑外送賺學費 鍾東錦哽咽：不要再有這種事

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦上午參加「苗栗縣獎助學金」頒獎典禮，提及一名苗栗小女生北上求學，但因經濟壓力四處打工，鄉親卻未能提供援助，讓他感到辛酸、難過，一度哽咽無法言語。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦上午參加「苗栗縣獎助學金」頒獎典禮，提及一名苗栗小女生北上求學，但因經濟壓力四處打工，鄉親卻未能提供援助，讓他感到辛酸、難過，一度哽咽無法言語。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣鍾東錦上午參加「苗栗縣獎助學金」頒獎典禮，提及今天一早看到新聞報導有個苗栗小女生隻身到台北求學，在藝術大學戲劇系就讀，但她的經濟狀況很不好，要靠打工、送外賣完成學業，這故事雖勵志並有紀錄影片，但他看了「很不舒服」，為什麼見不到苗栗鄉親伸出援手，這讓他很驚訝，顯然社會、縣府都有問題，鍾東錦為此一度哽咽，他呼籲不論師長、地方民代、村里長如果知悉類似情況，一定要讓縣府知道並適時提供協助。

鍾東錦表示，苗北地區企業捐贈獎助學金的資源較多，其中陳清波文教基金會多年來已頒發近億元獎助學金，他先前每年也針對中港溪的清寒子弟、成績優異學子頒發獎助學金，但他發現苗南地區的獎學金資源較少，為區域平衡，因此去年由縣府教育處開辦「苗栗縣獎助學金」，透過企業、個人捐款，對學生發放獎助學金，獲得獎學金或助學金的學生既是榮耀，也是幫助。

鍾東錦說，地方上有愛心的企業家很多，還有跨縣市來頒發獎助學金、協助苗栗學子的科技公司，今天看到這個女生的故事感覺「很辛酸」，有如此資質佳、又肯上進的學子，在因經濟感到無助的時刻，苗栗鄉親卻無法伸出援手或不聞不問，那未免太冷血了，類似這名女生的故事，他不希望再發生，有訊息一定要讓他知道，如果縣府沒能力來幫忙，就是縣府的不對，無論如何都應尋求社會資源，至少設法伸出一隻手幫忙，類似苗栗小女生的故事，他不希望再發生。

女生 鍾東錦 苗栗縣 打工

延伸閱讀

苗栗縣警察局長交接 54歲李忠萍走馬上任

三灣山區丟包25處40噸垃圾 苗縣府溯源追責任

苗栗獅潭新店社區關懷據點揭牌 鍾東錦盼在地安老

【重磅快評】苗栗找不到爹娘 賴清德卻要鍾東錦咬耳朵

相關新聞

影／苗栗北上求學女大生跑外送賺學費 鍾東錦哽咽：不要再有這種事

苗栗縣長鍾東錦上午參加「苗栗縣獎助學金」頒獎典禮，提及今天一早看到新聞報導有個苗栗小女生隻身到台北求學，在藝術大學戲劇系...

研究所已成立20年 中央大學今年新設「法律與政府學系」大學部

國立中央大學宣布新成立「法律與政府學系」，預計115學年度正式對外招生。該系以既有的「法律與政府研究所」為基礎，強調將以...

大學生進駁二輕軌軌道區拍畢業照 遊客傻眼「有夠誇張！」

一群大學生選擇在高雄市駁二特區拍畢業紀念照，竟全部進入輕軌軌道區排排站拍照，令往來遊客看傻眼，將影片貼上網路社群，直稱「...

緬甸姊妹重病 萬能科大救助送暖「守護她們重返校園、回鄉創業」

桃園市萬能科技大學一對緬甸籍姊妹姜祥柔與姜祥恬，在雙親離世後相依為命，不料大姊近期突發重病住院，醫療與生活費陷入困境。校...

一班帶出3名台大電機生 陽交大附中教師侯杰材「猴塞雷」

國立陽明交通大學附屬竹北高中老師侯杰材去年擔任導師帶的畢業班，有3名學生同時錄取台大電機工程學系。校方強調，學生在升學與...

教職員反映學校未經討論延發年終 文大：慣例是春節前10日

文化大學教職員今日指出，校方未依循過往慣例，在未經討論、毫無溝通的情況下延後發放年終獎金，讓基層人員措手不及，更批評校方...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。