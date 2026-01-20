快訊

獨／還原熊本直升機案現場！他帶團參觀阿蘇火山目擊：聽到沉悶撞擊聲

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

鄰居多日未見人影…高雄苓雅公寓傳屍臭味 母女雙亡陳屍屋內

一班帶出3名台大電機生 陽交大附中教師侯杰材「猴塞雷」

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
國立竹北高中去年8月改隸陽明交大附中時成立「電機資訊實驗班」，115學年將成立「生物醫學實驗班」。圖／國立陽明交通大學附屬竹北高中提供
國立竹北高中去年8月改隸陽明交大附中時成立「電機資訊實驗班」，115學年將成立「生物醫學實驗班」。圖／國立陽明交通大學附屬竹北高中提供

國立陽明交通大學附屬竹北高中老師侯杰材去年擔任導師帶的畢業班，有3名學生同時錄取台大電機工程學系。校方強調，學生在升學與各領域的優異表現，展現老師與學校長期深耕的成效。去年8月竹北高中改隸陽交大附中，率先成立「電機資訊實驗班」，115學年並將成立「生物醫學實驗班」，學生的學力表現將更上一層樓。

陽交大附中表示，侯杰材老師多年來以嚴謹、細心的教學方式聞名，常帶學生南征北討參加各種科學競賽與活動，他不僅注重學生的學科能力，更強調思考邏輯與解題技巧的培養。去年他帶的班同時有3名學生錄取台大電機，這不僅是學生努力的成果，更是師生共同奮鬥的最佳見證。

侯杰材表示，能看到同學的努力獲得回報，他感到非常欣慰，教育不只是成績，更是陪伴學生並帶他們找到適合自己的發展方向。

校方表示，台大電機系向來是理工科學生夢寐以求的科系，錄取門檻高，同一班能同時有3人進入台大電機，凸顯陽交大附中在數理教育上的深厚底蘊。侯老師帶學生的佳績，不僅是對他及所有任課老師教學成果的肯定，也再次印證陽明交大附中「全人教育」理念。未來學校將推展以學生為主體的自導式學習「附中菁英獎」，持續支持師生在學術與多元領域的發展，期望能培育更多優秀人才，為社會注入新活力。

侯杰材老師（中立著藍色短袖者）帶領資優的實驗班有一套。圖／國立陽明交通大學附屬竹北高中提供
侯杰材老師（中立著藍色短袖者）帶領資優的實驗班有一套。圖／國立陽明交通大學附屬竹北高中提供

陽明交大 台大 竹北高中 科學 科系 門檻

延伸閱讀

115學測考完迎申請入學！補教評估「進台大門檻」 自費醫學系這級分有機會

女兒學測失利難上台大…父溫柔開導「人生像導航」 萬人感動

大數字／我對港出口 電子零件占84%

醫科vs電機怎選科系？ 粉專揭挺醫生關鍵：工程師社會地位落差大

相關新聞

教職員反映學校未經討論延發年終 文大：慣例是春節前10日

文化大學教職員今日指出，校方未依循過往慣例，在未經討論、毫無溝通的情況下延後發放年終獎金，讓基層人員措手不及，更批評校方...

一班帶出3名台大電機生 陽交大附中教師侯杰材「猴塞雷」

國立陽明交通大學附屬竹北高中老師侯杰材去年擔任導師帶的畢業班，有3名學生同時錄取台大電機工程學系。校方強調，學生在升學與...

緬甸姊妹重病 萬能科大救助送暖「守護她們重返校園、回鄉創業」

桃園市萬能科技大學一對緬甸籍姊妹姜祥柔與姜祥恬，在雙親離世後相依為命，不料大姊近期突發重病住院，醫療與生活費陷入困境。校...

打招呼被教授冷回「沒資格叫老師」 牙醫系新生見反轉驚：是先知

你遇過這種老師嗎？一名牙醫系的學生發文，稱他以前還是大一新生時，遇到一名系上的牙周病學教授，很有禮貌地與他打招呼，沒想到教授竟然冷冷回應：「你沒有資格叫我老師」，讓他很錯愕。對此，不少網友指出許多教授確實重視自己頭銜，不喜歡老師的稱呼，但原PO後來也澄清，這位教授後來離職了，的確沒教到他們，「真的是先知」。

用藝術裝點台中 藝術家廖迎晰獲選東海校友楷模

廖迎晰多年來深耕藝術創作、公共藝術與文化行動，不僅在藝術領域有卓越表現，並以行動實踐回饋社會，發揚母校精神，獲選東海大學...

開南大學生不滿工讀金遲發投書 校方查明疏失致歉立即補發

開南大學學生反映工讀金遲發，校方坦承疏失致歉立即補發。圖：曾增勳攝 桃園市開南大學大一林姓學生投書指稱，他在去年10月29日參與協助校方招生處主辦高中生開南大學參訪活動工讀，依開南大學工讀助學生勞動契

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。