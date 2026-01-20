一班帶出3名台大電機生 陽交大附中教師侯杰材「猴塞雷」
國立陽明交通大學附屬竹北高中老師侯杰材去年擔任導師帶的畢業班，有3名學生同時錄取台大電機工程學系。校方強調，學生在升學與各領域的優異表現，展現老師與學校長期深耕的成效。去年8月竹北高中改隸陽交大附中，率先成立「電機資訊實驗班」，115學年並將成立「生物醫學實驗班」，學生的學力表現將更上一層樓。
陽交大附中表示，侯杰材老師多年來以嚴謹、細心的教學方式聞名，常帶學生南征北討參加各種科學競賽與活動，他不僅注重學生的學科能力，更強調思考邏輯與解題技巧的培養。去年他帶的班同時有3名學生錄取台大電機，這不僅是學生努力的成果，更是師生共同奮鬥的最佳見證。
侯杰材表示，能看到同學的努力獲得回報，他感到非常欣慰，教育不只是成績，更是陪伴學生並帶他們找到適合自己的發展方向。
校方表示，台大電機系向來是理工科學生夢寐以求的科系，錄取門檻高，同一班能同時有3人進入台大電機，凸顯陽交大附中在數理教育上的深厚底蘊。侯老師帶學生的佳績，不僅是對他及所有任課老師教學成果的肯定，也再次印證陽明交大附中「全人教育」理念。未來學校將推展以學生為主體的自導式學習「附中菁英獎」，持續支持師生在學術與多元領域的發展，期望能培育更多優秀人才，為社會注入新活力。
