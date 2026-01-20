緬甸姊妹重病 萬能科大救助送暖「守護她們重返校園、回鄉創業」
桃園市萬能科技大學一對緬甸籍姊妹姜祥柔與姜祥恬，在雙親離世後相依為命，不料大姊近期突發重病住院，醫療與生活費陷入困境。校方得知後立即啟動急難救助機制，除撥付慰問金更協助申請多方補助，校方承諾將化作最強後盾，守護這對姊妹重返校園、圓回鄉創業的夢。
緬甸籍姊妹姜祥柔與姜祥恬，橫跨千里來到萬能科大求學，然而今年1月2日大姊姜祥柔因病緊急送往林口長庚醫院，目前仍受持續發燒與嘔吐折磨；二姊祥恬為了貼身照護被迫向實習單位請假，面對突如其來的醫療費與經濟壓力，這對年輕姊妹的求學之路瞬間蒙上寒霜。
校方得知消息後，第一時間指示啟動校內急難協助機制，今上午由副校長王啟川率領校務團隊前往探視，除給予精神鼓勵，校方更決議由「萬能心連心急難救助基金」撥付急難慰問金，解決其燃眉之急；校方並積極奔走，協助姊妹倆申請教育部「學產基金」、僑委會「海外僑生醫療急難救助金」等多方資源，期盼匯聚各界愛心，減輕她們肩上的重擔。
校方指出，目前就讀觀光與休閒事業管理系四年級的姜祥柔，原為產學攜手專班學生，因健康因素轉至日間部完成學業；二姊姜祥恬則就讀旅館管理系二年級。2024年父親辭世後，身為長女的姜祥柔便背負照顧在台就學的妹妹的重擔，仍展現極強韌性。在師長輔導下，她計畫申請就讀該校妝品系研究所，希望透過更高的專業技能，為家庭與未來鋪路，展現「長姊如母」的責任感。
而姜祥柔心中一直藏著一個溫馨的夢想「我想回緬甸，開一間飄著咖啡香與手工皂清香的小店。」她希望學成歸鄉後，能與妹妹在故鄉種植喜愛的植物，結合觀光與手作天然手工皂，過上安穩的生活，雖然這場重病暫時打亂了節奏，但萬能科大的師長始終是她們最溫暖的後盾。
校長莊暢強調，萬能科大期盼營造友善且具國際視野的校園，學校對僑生的照顧「從不是口號，而是實實在在的陪伴。」面對學生遭逢變故，校方責無旁貸提供即時協助，未來將透過導師、學務處與國際處的橫向合作，持續關注姊妹倆的生活與學習進度。
