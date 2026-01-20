教職員反映學校未經討論延發年終 文大：慣例是春節前10日

文化大學教職員今日指出，校方未依循過往慣例，在未經討論、毫無溝通的情況下延後發放年終獎金，讓基層人員措手不及，更批評校方作風傲慢。對此，校方回應，學校的慣例是春節前10日核發，因今年農曆過年較晚，訂在2月6日發放。

文化大學基層教職員今向本報反映，校方慣例於1月20日發放當月薪資併同年終獎金，今日全校同仁查看帳戶時卻未見年終獎金，且校方在事前完全沒有任何公告、沒有公文、甚至連一封解釋的信件都沒有。這種「突擊式」延發獎金的行為，讓所有仰賴這筆錢過年的基層同仁措手不及。

教職員批評，校方在毫無溝通的情況下，片面決定延後發放，是傲慢的作風，並質疑為何文大校方能在未經溝通下變更發放慣例？

對此，文化大學說，學校年終獎金發放時間均比照軍公教人員發放日程，於春節前10日核發，每年均會視學校薪資發放日及全校休假時間彈性調整發放日程。由於今年農曆過年時間較晚2月16日才是除夕，軍公教人員發放時間為2月6日，學校亦依往例發放。

高教工會研究員陳柏謙則表示，向工會會員了解後得知，在沒有預期延後發放的情況下，教職員的確會感到不安，若學校提前講，應會減少誤解。如今學校承諾會在2月6日發放，教職員可保持小心態度，觀察後續學校是否如期辦理。