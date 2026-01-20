快訊

高鐵APP隱藏功能曝光！出站不怕手忙腳亂 通勤族讚：超實用

沒北約也沒差？外媒爆料歐洲35國早已揪群組私聊對付川普發神經

馬上有錢！春節刮刮樂開賣 5款新品總獎金222億元

聽新聞
0:00 / 0:00

打招呼被教授冷回「沒資格叫老師」 牙醫系新生見反轉驚：是先知

聯合新聞網／ 綜合報導
一名牙醫系學生有禮貌地與教授打招呼，卻被冷回「你沒有資格叫我老師」，讓他很錯愕。示意圖，非文中當事人。 圖／ingimage
一名牙醫系學生有禮貌地與教授打招呼，卻被冷回「你沒有資格叫我老師」，讓他很錯愕。示意圖，非文中當事人。 圖／ingimage

你遇過這種老師嗎？一名牙醫系的學生發文，提到自己還是大一新生時，有次遇到系上一名牙周病學教授，很有禮貌地與對方打招呼，沒想到教授竟然冷冷回應：「你沒有資格叫我老師」，讓他很錯愕。對此，不少網友指出許多教授確實重視自己頭銜，不喜歡老師的稱呼；原PO也補充說明，這位教授後來離職了，的確沒教到他們，「真的是先知」。

一名就讀牙醫系的網友在Threads發文，表示之前還是大一新生時，有一堂牙科概論課，讓他們了解大學的課程，以及認識系上的教授。

原PO描述，有次在走廊上遇到教牙周病學的教授，他很有禮貌地說「老師好」。而教授看了他一眼，先是詢問他幾年級的，在得知原PO是大一新生後，便冷冷地說：「那你，還沒有資格叫我老師。」

此文一出，不少網友指出許多教授確實不太喜歡被稱作老師，「我們學校是這樣，我以為大家都是」、「有的老師好像會很介意，他親自教過的學生才能叫老師，對他來說是同門派傳承的概念，尤其是特殊領域」、「這種應該是要那種親自指導，近乎師徒關係的學生，才准許叫他老師，他也才會對外說這是我學生」。

但有許多網友批評這種教授過於高傲，「自以為是的山大王」、「難怪現在一堆醫師的溝通能力不行」、「留在醫院體系的醫師好像挺愛這種調調的？外面診所的就還好」、「這種倚老賣老的醫師就最不行，有新的醫學知識也不會更新、對病人也不會有同理心，仗著自己是醫師就覺得高人一等」。

原PO之後留言補充，那位教授後來離職了，事實上真的沒教到他們這屆學生，反倒讓原PO驚嘆「他真是先知」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

大學生 牙醫 大學教授

延伸閱讀

醫科vs電機怎選科系？ 粉專揭挺醫生關鍵：工程師社會地位落差大

讀會計系只能對帳？過來人曝「跳槽路徑」：銀行、外商都可以

沒考上「好大學」人生完蛋？高三生陷迷茫 網給期限：先看學歷後看經歷

男友念「成大建築系」她超驕傲 網揭現實：理工科系薪資最低

相關新聞

打招呼被教授冷回「沒資格叫老師」 牙醫系新生見反轉驚：是先知

你遇過這種老師嗎？一名牙醫系的學生發文，稱他以前還是大一新生時，遇到一名系上的牙周病學教授，很有禮貌地與他打招呼，沒想到教授竟然冷冷回應：「你沒有資格叫我老師」，讓他很錯愕。對此，不少網友指出許多教授確實重視自己頭銜，不喜歡老師的稱呼，但原PO後來也澄清，這位教授後來離職了，的確沒教到他們，「真的是先知」。

用藝術裝點台中 藝術家廖迎晰獲選東海校友楷模

廖迎晰多年來深耕藝術創作、公共藝術與文化行動，不僅在藝術領域有卓越表現，並以行動實踐回饋社會，發揚母校精神，獲選東海大學...

開南大學生不滿工讀金遲發投書 校方查明疏失致歉立即補發

開南大學學生反映工讀金遲發，校方坦承疏失致歉立即補發。圖：曾增勳攝 桃園市開南大學大一林姓學生投書指稱，他在去年10月29日參與協助校方招生處主辦高中生開南大學參訪活動工讀，依開南大學工讀助學生勞動契

男友念「成大建築系」她超驕傲 網揭現實：理工科系薪資最低

就讀「建築系」有什麼優缺點呢？一名女網友發文，稱她男友是成大建築系畢業的學生，目前正在讀碩士，覺得自己有建築系男友讓她感覺很驕傲，但也好奇建築系出社會後月薪真的高嗎？對此，不少內行網友指出建築系要拿高薪需要考照、要有人脈和資源，工作也非常辛苦，更有網友直言建築系是理工科系薪水「最低」的科系之一。

企業最愛大學調查 靜宜大學中部前五強

天下《Cheers》雜誌公布最新「2026年企業最愛大學生調查」排行榜，靜宜大學於分區排名中名列中部前五強，其畢業生整體...

台灣大學生勇奪MAIC行動應用創新賽最高榮耀 以Apple AI打造創新App解決生活問題

去年底舉辦的第10屆Apple「移動應用創新賽」（Mobile Application Innovation Conte...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。