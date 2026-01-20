打招呼被教授冷回「沒資格叫老師」 牙醫系新生見反轉驚：是先知

你遇過這種老師嗎？一名牙醫系的學生發文，提到自己還是大一新生時，有次遇到系上一名牙周病學教授，很有禮貌地與對方打招呼，沒想到教授竟然冷冷回應：「你沒有資格叫我老師」，讓他很錯愕。對此，不少網友指出許多教授確實重視自己頭銜，不喜歡老師的稱呼；原PO也補充說明，這位教授後來離職了，的確沒教到他們，「真的是先知」。

一名就讀牙醫系的網友在Threads發文，表示之前還是大一新生時，有一堂牙科概論課，讓他們了解大學的課程，以及認識系上的教授。

原PO描述，有次在走廊上遇到教牙周病學的教授，他很有禮貌地說「老師好」。而教授看了他一眼，先是詢問他幾年級的，在得知原PO是大一新生後，便冷冷地說：「那你，還沒有資格叫我老師。」

此文一出，不少網友指出許多教授確實不太喜歡被稱作老師，「我們學校是這樣，我以為大家都是」、「有的老師好像會很介意，他親自教過的學生才能叫老師，對他來說是同門派傳承的概念，尤其是特殊領域」、「這種應該是要那種親自指導，近乎師徒關係的學生，才准許叫他老師，他也才會對外說這是我學生」。

但有許多網友批評這種教授過於高傲，「自以為是的山大王」、「難怪現在一堆醫師的溝通能力不行」、「留在醫院體系的醫師好像挺愛這種調調的？外面診所的就還好」、「這種倚老賣老的醫師就最不行，有新的醫學知識也不會更新、對病人也不會有同理心，仗著自己是醫師就覺得高人一等」。

原PO之後留言補充，那位教授後來離職了，事實上真的沒教到他們這屆學生，反倒讓原PO驚嘆「他真是先知」。