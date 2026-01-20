快訊

用藝術裝點台中 藝術家廖迎晰獲選東海校友楷模

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
廖迎晰擅長公共藝術的創作，迄今在台灣公共藝術領域已累積逾120件大型戶外作品。圖／廖迎晰提供
廖迎晰擅長公共藝術的創作，迄今在台灣公共藝術領域已累積逾120件大型戶外作品。圖／廖迎晰提供

廖迎晰多年來深耕藝術創作、公共藝術與文化行動，不僅在藝術領域有卓越表現，並以行動實踐回饋社會，發揚母校精神，獲選東海大學第16屆校友楷模。廖迎晰說，母校所給予的，不只是專業的養成，更是一種面對世界的眼界與態度，讓她在藝術創作與人生道路上，始終記得初心、持續前行。

廖迎晰為東海大學美術系碩士，現為比利時國立列日大學博士生，其藝術創作屢獲國際肯定，曾榮獲美國、英國、日本、德國、義大利、韓國及台灣等地雕塑藝術金牌，並於國內外舉辦與參與百餘場個展及聯展。

在創作風格上，廖迎晰以當代藝術語彙重新詮釋古代經典題材，在形式與意涵之間引燃出令人意想不到的觀看經驗。其作品核心圍繞「愛、希望、圓融」的精神價值，並以「現在、過去、未來」的時間意象為軸線，回應社會環境、城市變遷與人類共同命運，展現藝術家對時代的深度關懷。

廖迎晰擅長公共藝術的創作，迄今在台灣公共藝術領域已累積逾120件大型戶外作品，她秉持「從城市出發，形塑全台戶外美術館」的行動理念，在公共藝術領域普受肯定及青睞，獲得業界廣大迴響。

廖迎晰最近正策劃建構中部重劃區人文藝術的嶄新展覽「城市臨界點」，並將串聯台北、台中、高雄，以及大陸的廈門、廣州、北京，並延伸至日本東京，呈現華人設計師與藝術家在不同城市脈絡中的實踐經驗。透過景觀造型藝術於城市規劃中的應用，觀察當代亞洲城市在文化、美學與公共空間上的轉變。

藝術家廖迎晰榮獲東海大學第16屆校友楷模，獲頒「東海之光」獎座表揚。圖／廖迎晰提供
藝術家廖迎晰榮獲東海大學第16屆校友楷模，獲頒「東海之光」獎座表揚。圖／廖迎晰提供
藝術家廖迎晰的粉紅雕塑「重返地球」曾出現在倫敦大笨鐘前。圖／廖迎晰提供
藝術家廖迎晰的粉紅雕塑「重返地球」曾出現在倫敦大笨鐘前。圖／廖迎晰提供

