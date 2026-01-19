開南大學生不滿工讀金遲發投書 校方查明疏失致歉立即補發

快訊

桃園電子報／ 桃園電子報

IMG 0563AXAAA
開南大學學生反映工讀金遲發，校方坦承疏失致歉立即補發。圖：曾增勳攝

桃園市開南大學大一林姓學生投書指稱，他在去年10月29日參與協助校方招生處主辦高中生開南大學參訪活動工讀，依開南大學工讀助學生勞動契約規定，校方應在活動後次月15日發放工讀金，不料遲至本月16日學期結束，尚未收到款項，事後詢問亦遲無結果。

開南大學今天針對學生反映未能如期領取工讀金一事，查明後立即向當事學生致歉和補發工讀金，校方表示，經查因為部分工讀生須辦理投保相關行政流程，加上校長11月間轉換，新任校長就任期間行政作業銜接，影響整體處理時程，作業有所疏失，校方向當事學生表達誠摯歉意，並立即完成查核及補發工讀金，今後將強化工讀金核發與匯款時程，避免類似情形再發生。

林姓學生表示，他去年10月29日參與協助招生處辦理他校高中生開南大學參訪活動，校方卻未依「開南大學工讀助學生勞動契約」規定次月15日發放工讀金，至今年1月16日學期結束前一天，仍未收到款項，中間這段時間多次打電話向招生處詢問，回應都是「主任請假會幫您轉達」，同學們多次寫信向校長反應亦未獲回覆，校內工讀系統工讀紀錄記載日期不符，因而投書反映解決。

