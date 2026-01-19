興大邀諾貝爾物理獎施密特舉辦講座 深化全球連結

中興大學今天邀請2011年諾貝爾物理學獎得主、學者施密特（Brian P.Schmidt）舉辦講座。校方表示，盼汲取國際研究與科學精神，深化校園的科研能量與全球連結。

活動今天在中興大學圖書館國際會議廳舉辦，講座由中研院與台灣大學發起的「台灣橋樑計畫」，透過邀請諾貝爾獎得主來台，與青年世代直接對話，深化台灣與國際學術社群的連結，拓展科研視野與國際參與。

會中邀請施密特，以「在加速膨脹的宇宙裡，科學讓我們彼此靠近」為題，從最前沿的宇宙物理出發，延伸至科學在人類社會中的公共價值與全球意義。

講座先由國立自然科學博物館前館長、天文物理學家孫維新「科普導讀短講」，他說明，施密特透過觀測「超新星」，證實宇宙正處於加速膨脹狀態，首次揭示「暗能量」在宇宙中的關鍵角色，徹底改寫人類對宇宙起源與命運的理解，並因此獲得諾貝爾物理學獎。

施密特先爬梳天文科學發展的過程，並提到多個天文學家先後提出的理論，再被其他新的發現顛覆，並解說理論的形成過程，接著他分享與團隊發現宇宙加速膨脹的過程與成果。

施密特說，他正參與ATLAS計畫（小行星撞擊地球最後警告系統），目前觀測有小行星，可能在2032年會與月球擦身而過，但不知道未來會怎麼發展，需要大家一起努力。

對於給學生的建議，施密特表示，找到自己喜歡的東西，認真去做，不要去做別人希望或要你做的事，而讓自己一輩子很痛苦。

中興大學校長詹富智說，期盼透過世界級學者走進校園，讓師生能直接與諾貝爾獎得主對話，汲取國際前瞻的研究視野與科學精神，進一步深化校園的科研能量與全球連結。