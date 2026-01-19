男友念「成大建築系」她超驕傲 網揭現實：理工科系薪資最低

就讀「建築系」有什麼優缺點呢？一名女網友發文，稱她男友是成大建築系畢業的學生，目前正在讀碩士，覺得自己有建築系男友讓她感覺很驕傲，但也好奇建築系出社會後月薪真的高嗎？對此，不少內行網友指出建築系要拿高薪需要考照、要有人脈和資源，工作也非常辛苦，更有網友直言建築系是理工科系薪水「最低」的科系之一。

一名女網友在Dcard發文，表示她的男友成大建築系畢業，目前沒有出社會，正在就讀研究所。她一直對自己有建築系的男友感到很開心，覺得有「光環」非常帥氣。

原PO表示，身旁的朋友跟他說建築系出社會能賺很多錢，她雖然也有感覺，但不確定，於是詢問網友：「成大建築系未來月薪很高嗎？」並好奇建築系畢業是否都能成為建築設計師。

此文一出，不少網友指出建築系出來要高薪必須考證照、累積人脈和努力工作，非常不容易，「建築師要高薪必須考到建築師執照，然後已經執業，還要在別人的事務所裡面已經有一席之地、自己開業還有穩定高價案源，基本上缺一不可」，而且「很看輩份、後台、人脈」，「建築師執照很難考」、「要考上建築師再說，否則在台北走設計真的苦」。

另有網友分享建築系的薪水，直言是理工科系裡最低的，「建築系應該是理工畢業薪水最低的科系之一，要高收入除非自己創業幾乎不太可能」、「建築系應該是比法律還慘的系，堪稱二大慘絕人寰系」、「就算是成大碩畢也不可能48k，台北頂多42k」、「如果沒有考執照，一般事務所畫圖不會過4萬」。