台灣大學生勇奪MAIC行動應用創新賽最高榮耀 以Apple AI打造創新App解決生活問題

去年底舉辦的第10屆Apple「移動應用創新賽」（Mobile Application Innovation Contest, MAIC）大中華區總決賽中，台灣代表隊交出亮眼成績單，在來自大中華區上千支頂尖隊伍激烈競逐下，一舉奪下「一等獎」2項、「二等獎」2項，並同時獲得「社會責任創新獎」與「優秀組織獎」，創下賽事10年來台灣最佳紀錄，充分展現台灣大學生在App創新與跨域應用上的深厚實力。

MAIC為Apple於大中華區舉辦的最高規模學生App競賽，本屆賽事共吸引全球1,293所學校、4,281支隊伍報名，最終僅88支隊伍晉級總決賽，競爭強度可謂空前。台灣此次共有4支隊伍參賽，全部獲獎，其中2組一等獎作品更深入整合Apple Foundation Models與visionOS技術，將空間運算與AI應用落實於生活、醫療與心理照護場域，獲得評審肯定。

近日Apple特別邀請本屆一等獎學生團隊分享開發理念，來自中原大學的江竑燁，已連續2年於Apple學生挑戰賽獲獎。「VCook」是一款AI客製化料理輔助App，鎖定學生與上班族族群，透過Foundation Models在裝置端生成個人化食譜，並結合語音操作、步驟引導與計時功能，降低下廚門檻，讓料理流程更直覺、有趣。他也期望未來可串接食材供應鏈，朝向一鍵下單的生活整合服務邁進。

另一組一等獎作品「iMirror」沈浸式鏡像復健系統，則由臺灣大學學生錢泓瑞、陳沁蕓、邱子芹共同開發，聚焦中風患者復健需求。團隊運用Apple Vision Pro毫米級手勢追蹤與高解析真實世界顯示，將臨床常見的鏡像治療數位化，並加入遊戲化訓練機制，有效提升患者復健動機。系統可透過前測與後測量化手部關節活動表現，並將結果整合至HealthKit。未來期望可與復健師合作，推動相關的臨床測試研究。

同步分享的還包括臺灣大學iOS Club團隊打造的心靈療癒App「晴境Clear」，以「Clear the cloud & find the light」為理念，結合visionOS沉浸式場景設計，讓使用者在柔光迷霧森林中，透過語音與手勢互動撥開雲霧、回望溫暖回憶，達到心理釋放與情緒療癒效果。App同時整合Apple Watch與HealthKit資料，分析HRV壓力指數、心率與睡眠狀態，生成每日情緒與壓力報告，協助使用者以數據理解自身狀態。團隊成員來自傳播、電機與歷史等不同背景，展現結合科技、設計與人文視角的創作精神。

在教育面向，Apple近年也持續於台灣推動科技教育，Apple教育團隊透過Swift Coding Club、學生競賽、WWDC學生挑戰賽與區域培訓中心課程，逐步建立從學習、實作到職涯銜接的完整生態系。與臺灣大學合作成立Apple區域培訓中心後，已開設涵蓋UI/UX、Vision Pro、Machine Learning、Local AI與Foundation Models的學分課程與工作坊，鼓勵學生持續深化實作能力。

從醫療復健、心理療癒到日常料理，這些得獎作品不僅展現學生開發者的創意與技術潛力，更從真實社會需求出發，在Apple生態系與教育資源支持下，一步步朝著用科技改變世界的方向邁進。 VCook可依照目前的時間、使用者運動量、健康狀態、喜好等資料來推出建議食譜。圖／Apple提供 AI客製化料理輔助App「VCook」的開發者江竑燁，已連續2年於Apple學生挑戰賽獲獎。圖／Apple提供 iMirror沉浸式鏡像復健系統將復健課程遊戲化。圖／Apple提供 iMirror沉浸式鏡像復健系統。圖／Apple提供 iMirror團隊成員錢泓瑞解說傳統鏡像治療可能遇到的難題。圖／Apple提供 「VCook」考量到料理時不方便用手操作介面，而設計了可透過語音與手勢操作的功能。圖／Apple提供 「晴境Clear」App主要是透過Apple Watch數據分析使用者的HRV壓力指數、心率與睡眠狀態。圖／Apple提供