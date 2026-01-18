快訊

嘉大視藝系研究生聯展嘉義舊監開幕 藝術家透過作品對話百年古蹟

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義大學視覺藝術系研究生聯展「迴聲書房」，今天上午在嘉義舊監宿舍群「矯正署1921」舉辦開幕式。記者李宗祐／攝影
嘉義大學視覺藝術系研究生聯展「迴聲書房」，今天上午在嘉義舊監宿舍群「矯正署1921」舉辦開幕式。指導教授楊上峰表示，研究生透過對空間的敏銳觀察，將個人情感與集體記憶編織在百年房舍中，這不僅是視覺藝術呈現，更是對生命流動過程的深度書寫。

展覽以「記憶的流動性」為核心主題。展覽團隊認為，大眾習慣將記憶視為靜態存檔，但記憶其實更像是在山谷中遊走的「洄聲」，帶著植物、空氣與距離的雜訊，在時間的重疊、擦拭與留白之間，不斷被改寫、稀釋與放大。

市府文化局副局長林金龍表示，嘉義畫都形成的過程中，藝術家扮演重要角色，城市底蘊來自藝術涵養。嘉義的藝術家薪傳接力，在創作領域不斷突破，展現強大活力與平靜，不論是藝術論述或媒材探究，都與藝術生命產生撞擊，成就嘉義深厚的人文底蘊。

展出地點選在具歷史文化底蘊的嘉義舊監獄宿舍群，旨在展開古蹟與當代藝術的對話。研究生利用環境特有的空間語彙，探討記憶在「離開」與「返回」間隙中的顯現方式，並透過多樣化視覺媒介將抽象心理時間具體化，讓觀者穿梭古蹟廊道時，能與記憶殘影重逢。

「迴聲書房」由楊上峰指導，參展藝術家包含何佳豫、李一星、李菊芬、林芷菱、林綉茹、曹芷綾、莫麗穎、莊鈞翔、湯苡甄、蔡幸惠等；展期自1月13日至2月8日，開放時間為周二至周日上午9時至下午5時。

嘉義市文化局副局長林金龍出席視藝系聯展開幕，稱許藝術家薪傳接力厚植畫都人文底蘊。記者李宗祐／攝影
嘉義大學視覺藝術系研究生聯展「迴聲書房」，展出地點選在具歷史文化底蘊的嘉義舊監獄宿舍群，旨在展開古蹟與當代藝術的對話。記者李宗祐／攝影
嘉義大學視覺藝術系研究生聯展「迴聲書房」，今天上午在嘉義舊監宿舍群「矯正署1921」舉辦開幕式。記者李宗祐／攝影
嘉義大學視覺藝術系研究生聯展「迴聲書房」，今天上午舉辦開幕式。圖／翻攝畫面
