讀會計系只能對帳？過來人曝「跳槽路徑」：銀行、外商都可以
一名大二會計系學生在Threads發文請益，是否有人可以分享會計系畢業後如果不當會計師還能如何發展？他說自己在網路上查到的內容相當多元，但想聽聽大家分享工作真正在做什麼，並直言自己讀到非常迷茫，不少過來人留言分享各自經驗。
部分過來人透露「會計系出來沒考上會計師的大概有90%，我還知道有去當健身教練的」、「台灣教育都是先射箭再畫靶，應該要先知道想幹嘛再唸書，或是連書都不一定要唸」、「我國中同學，某國立大學會計系畢業，從來沒有從事過會計相關的工作」、「學會計不一定要走會計，商科相關的都可以走」。
也有人提供建議與鼓勵，「我也是唸會計的，全憑自己努力，都能當上上市公司藥廠業務處長。條條大路通羅馬，做好當下」、「有任何課程就修好修滿，選修的銀行會計、政府會計、休閒旅遊業會計等等，畢業後如果沒打算改行，你就會有超多選擇，起碼不怕失業」、「建議你可以先準備履歷投看看你有興趣的公司，了解裡面在幹嘛後投個實習」。
此外，也有網友分享自身經驗表示，大部分會計系學生其實並不會直接成為會計師。多數人先在事務所累積幾年經驗，之後轉往銀行或外商擔任管理職，薪水相近但工作相對輕鬆。他也補充，自己非台灣人且畢業於頂尖商學院，通常在校生畢業前就已有四大事務所聘書，不能一概而論。
▪不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪數A／比去年難出現「魔王題」 考生哀號：寫不完
▪整理包／注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言