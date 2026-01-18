讀會計系只能對帳？過來人曝「跳槽路徑」：銀行、外商都可以

快訊

李偉文／多少錢才能安享天年？4個理由不用煩惱退休金不夠

聯合新聞網／ 綜合報導
一名大二會計系學生直言自己讀書讀到非常迷茫。 示意圖／ingimage
一名大二會計系學生在Threads發文請益，是否有人可以分享會計系畢業後如果不當會計師還能如何發展？他說自己在網路上查到的內容相當多元，但想聽聽大家分享工作真正在做什麼，並直言自己讀到非常迷茫，不少過來人留言分享各自經驗。

部分過來人透露「會計系出來沒考上會計師的大概有90%，我還知道有去當健身教練的」、「台灣教育都是先射箭再畫靶，應該要先知道想幹嘛再唸書，或是連書都不一定要唸」、「我國中同學，某國立大學會計系畢業，從來沒有從事過會計相關的工作」、「學會計不一定要走會計，商科相關的都可以走」。

也有人提供建議與鼓勵，「我也是唸會計的，全憑自己努力，都能當上上市公司藥廠業務處長。條條大路通羅馬，做好當下」、「有任何課程就修好修滿，選修的銀行會計、政府會計、休閒旅遊業會計等等，畢業後如果沒打算改行，你就會有超多選擇，起碼不怕失業」、「建議你可以先準備履歷投看看你有興趣的公司，了解裡面在幹嘛後投個實習」。

此外，也有網友分享自身經驗表示，大部分會計系學生其實並不會直接成為會計師。多數人先在事務所累積幾年經驗，之後轉往銀行或外商擔任管理職，薪水相近但工作相對輕鬆。他也補充，自己非台灣人且畢業於頂尖商學院，通常在校生畢業前就已有四大事務所聘書，不能一概而論。

一名大二會計系學生在Threads發文請益，是否有人可以分享會計系如果不當會計師還能如何發展，自己在網路上查到的內容相當多元，但想聽聽大家分享工作真正在做什麼，並直言自己讀到非常迷茫，不少網友留言分享各自經驗。

