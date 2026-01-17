獲東海大學名譽博士學位 建築大師姚仁喜感性回憶母校時光

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
甫榮獲美國建築師協會（AIA）國際事務所獎的建築師姚仁喜(左)，以卓越成就與社會影響力獲東海大學肯定，經校務會議通過授予名譽工學博士學位。圖／東海大學提供
甫榮獲美國建築師協會（AIA）國際事務所獎的建築師姚仁喜，以卓越成就與社會影響力獲東海大學肯定，經校務會議通過授予名譽工學博士學位。東海大學校長張國恩說，姚仁喜不僅是東海建築系孕育出的優秀人才，更是台灣建築界最具代表性人物之一，獲此榮銜實至名歸。

東海大學昨天於路思義教堂舉行姚仁喜名譽博士學位頒授典禮，表彰其長年深耕建築設計與實務領域的貢獻，現場嘉賓雲集。

東海大學張國恩表示，獲頒東海大學名譽博士的頭銜並不容易，必須同時具備學術地位、獲獎成就、產業貢獻及社會影響力四大條件，並經過系所、院級到校級的嚴格審查。姚仁喜最終以全票通過，成為東海創校以來第九位名譽博士，其過往成就足為楷模。

張國恩強調，姚仁喜是繼陳其寬、漢寶德後，第三位榮獲國家文藝獎的東海人，更獲美國建築師協會（AIA）頒發榮譽院士。母校非常榮幸能授予姚仁喜名譽博士學位，也希望以其為榜樣，未來有更多傑出校友獲得此殊榮。

東海大學建築系主任曾瑋則引用姚仁喜曾說過的一句話，「建築是人類情感的容器」，來為其創作理念下最佳註解。曾瑋說，姚仁喜擅長人類情感透過材料、形式表現，他重視土地和環境的配合，以蘭陽博物館和新北市美術館為例，藉由建築演繹地貌及歷史文化脈絡。水月道場則利用光影變化傳達獨特詩意，讓空間呈現宛如電影場景般的戲劇張力。

姚仁喜回憶50年前的大學歲月，他說，在東海優美的校園環境，且系上師長的教導，是不急著告訴學生正確答案，反而讓他們困惑、質疑自己的假設，後來他才明白，那是一種關於自由的訓練。另外東海國際背景加上開放自由的學風，讓學生的視野得以伸向遠方。

姚仁喜談到東海大學三項形塑自己的珍貴要素，包括優美的校園環境、獨特的精英師長，以及國際而自由的氛圍。圖／東海大學提供
姚仁喜談到東海大學三項形塑自己的珍貴要素，包括優美的校園環境、獨特的精英師長，以及國際而自由的氛圍。圖／東海大學提供

